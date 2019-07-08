Налоговая вниманию ИП

Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району напоминает о приближении 1 сентября 2019 г. — срока подключения к системе контроля кассового оборудования (далее - СККО) кассового оборудования, используемого индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с частью первой подпункта 2.6 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 N 924/16 индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в г. Минске, обязаны обеспечить подключение кассового оборудования к СККО с 1 сентября 2019 г; в городах районного подчинения с 1 октября 2019 года, с 1 ноября 2019 года - на всей территории Республики Беларусь.

В соответствии с частью второй подпункта 2.6 пункта 2 постановления N 924/16 осуществлять прием денежных средств с использованием кассового оборудования без СКНО имеют право индивидуальные предприниматели, заключившие с республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" (далее - РУП "ИИЦ") гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие СКНО, но не более двух месяцев по истечении вышеуказанных сроков.

Договоры на подключение кассового оборудования к СККО индивидуальным предпринимателям следует заключить с РУП "ИИЦ" исходя из места использования кассового оборудования до наступления сроков, указанных в части первой подпункта 2.6 пункта 2 постановления N 924/16.

Подключение кассового оборудования к СККО будет осуществляться в сроки, установленные графиками, сформированными РУП "ИИЦ" с учетом подписанных с индивидуальными предпринимателями договоров, предусматривающих конкретный срок подключения каждой единицы кассового оборудования к СККО. Графики на подключение кассового оборудования к СККО размещаются на сайте РУП "ИИЦ" http://skko.by/.

Учитывая значительный объем предстоящих работ, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить готовность кассового оборудования для подключения его к СККО в установленные графиками сроки. Для этого индивидуальным предпринимателям необходимо активизировать работу по доработке имеющихся кассовых суммирующих аппаратов либо приобрести новое кассовое оборудование, обеспечивающее возможность функционирования с СККО.

За использование кассового оборудования без СКНО по истечении сроков, установленных законодательством будет применяться административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин.



