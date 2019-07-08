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В Чечерском районе милиционеры задержали легковушку с краденым комбикормом

09.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Животновод одного из хозяйств Чечерского района перевозил около 300 кг краденого комбикорма, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. 

В Чечерском районе милиционеры задержали легковушку с краденым комбикормом

Утром 8 июля 33-летний животновод получил на складе более 200 кг комбикорма, однако не раздал животным, а припрятал. Ближе к вечеру вынес похищенное за территорию фермы, где уже находилось несколько мешков смеси зерна, припасенного накануне. Своего транспорта у мужчины не было, поэтому перевезти комбикорм он попросил своего знакомого, которого заверил, что все официально выписал со склада.

В Чечерском районе милиционеры задержали легковушку с краденым комбикормом

Увидев на трассе служебный автомобиль Чечерского РОВД, водитель свернул на проселочную дорогу. Когда милиционеры преградили ему путь, водитель и пассажир выскочили из авто и скрылись. «После осмотра оказалось, что у каждого из них была своя причина. У водителя были проблемы с оформлением авто, потому он так отреагировал на появление правоохранителей. Он назвал также «хозяина» перевозимого груза», — рассказал официальный представитель. Более 290 кг украденного возвращено хозяйству. Автомобилисту придется ответить сразу по нескольким статьям КоАП Беларуси, включая движение на авто без техосмотра. В отношении животновода начат административный процесс.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-checherskom-rajone-militsionery-zaderzhali-legkovushku-s-kradenym-kombikormom-354345-2019/

 
 
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Животновод одного из хозяйств Чечерского района перевозил около 300 кг краденого комбикорма, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель...
 
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