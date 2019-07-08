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В Воложинском районе водитель рейсового автобуса умер за рулем

09.07.2019 17:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Воложинском районе водитель рейсового автобуса умер за рулем. Транспортное средство выехало за пределы дороги в врезалось в дерево. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Авария произошла 9 июля, около 13.00. По предварительной информации, 61-летнему водителю рейсового автобуса стало плохо за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево.


Фото: ГКСЭ

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть водителя. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены три пассажира автобуса: 85-летняя женщина, 70-летний мужчина и 23-летний парень. Последний после оказания медицинской помощи был отпущен домой.


Фото: ГКСЭ

Причину смерти водителя устанавливают сотрудники ГКСЭ. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты.

 
 
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Причину смерти водителя устанавливают сотрудники ГКСЭ. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты.
 
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