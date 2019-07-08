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Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции

09.07.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции обсуждались 9 июля во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции

Александр Лукашенко – Григорию Рапоте: «В Союзном государстве все акценты сегодня сместились наверх, если можно так сказать»

Уже в общении с журналистами Григорий Рапота подчеркнул, что аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции. Единственное, пока представители Посткома отсутствуют в составе созданной рабочей группы.

Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Это наша прямая обязанность, наша прямая ответственность – развитие российско-белорусских отношений, и мы этим занимаемся, как говорится, в ежедневном режиме. Другое дело, что есть рабочая группа, которая существует отдельно. Она прорабатывает вопрос перспективы развития Союзного государства. Мы, естественно, как только эта работа началась, свое видение этой ситуации предложили членам рабочей группы. Уверен, что это будет использовано. Если потребуется наше более активное участие в этом, естественно, мы к этому готовы.

По итогам встречи Александр Лукашенко как председатель Высшего государственного совета поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос участия представителей Посткома в деятельности белорусско-российской рабочей группы.

Люди в материале: Григорий Рапота
 
 
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Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции обсуждались 9 июля во Дворце...
 
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