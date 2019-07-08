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Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции обсуждались 9 июля во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в общении с журналистами Григорий Рапота подчеркнул, что аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции. Единственное, пока представители Посткома отсутствуют в составе созданной рабочей группы.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
По итогам встречи Александр Лукашенко как председатель Высшего государственного совета поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос участия представителей Посткома в деятельности белорусско-российской рабочей группы.
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Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции
Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции обсуждались 9 июля во Дворце...
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