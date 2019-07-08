|
Тело дальнобойщика из Беларуси было обнаружено в немецком озере
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 июля в Германии было обнаружено тело белорусского дальнобойщика.
Как
Отмечается, что дальнобойщика в той местности начали разыскивать ещё 6 июля. Вечером в этот день он припарковал машину и пошёл с коллегами на пляж. Затем мужчина исчез, а утром 7 июля его личные вещи были обнаружены возле водоёма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 июля в Германии было обнаружено тело белорусского дальнобойщика. Как сообщает БЕЛТА, гражданин Беларуси работал в иностранной компании...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)