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Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината 9 июля обсудил Александр Лукашенко с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительство комбината – важный для белорусской экономики проект. Уже в 2024 году Нежинский ГОК может принести Беларуси 600 миллионов долларов выручки.
Михаил Гуцериев, предприниматель:
Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции. Это будет симметрично.
Комбинат строится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Его мощность составит до 2 миллионов тон хлорида калия в год.
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Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»
Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината 9 июля обсудил Александр Лукашенко с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, сообщили в...
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