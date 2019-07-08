ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»

09.07.2019 17:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината 9 июля обсудил Александр Лукашенко с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Нам очень важно, чтобы мы «склеили» отношения Белорусской калийной компании и «Славкалия»

Строительство комбината – важный для белорусской экономики проект. Уже в 2024 году Нежинский ГОК может принести Беларуси 600 миллионов долларов выручки.

Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»

Михаил Гуцериев, предприниматель:
Дела идут хорошо. Объем инвестиций в этом году 400 миллионов евро. Одна шахта – более 400 метров, одна на 350. Мы углубились, идем вниз активно. Я думаю, через год мы закончим вопрос строительства шахт. Касательно наземной части – активно поднимаемся. Через два с половиной года, на 2023 мы закончим строительство комбината и дадим первый продукт.

Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции. Это будет симметрично.

Михаил Гуцериев о Нежинском ГОК: «Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, не будет никакой конкуренции»

Комбинат строится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Его мощность составит до 2 миллионов тон хлорида калия в год.

Люди в материале: Михаил Гуцериев
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината 9 июля обсудил Александр Лукашенко с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прораба из Молодечно подозревают в педофилии: пострадали как минимум 5 девочек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика