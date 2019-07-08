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В Минске временно закрывалась станция метро «Тракторный завод»

09.07.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске временно перекрывалась станция метро «Тракторный завод».

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома на странице в Twitter, милиционерам стало известно о бесхозном чемодане. Выехавшие к месту инцидента правоохранители осмотрели чемодан и пакет. Внутри находились одежда и продукты питания.

В настоящее время сотрудники милиции ведут поиск владельца имущества.

Летом 2019 года в Минске временно закрывалась станция метро «Октябрьская».

Причиной этого стала неустановленная сумка – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске временно перекрывалась станция метро «Тракторный завод». Как сообщает ГУВД Мингорисполкома на странице в Twitter, милиционерам...
 
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