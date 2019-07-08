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В Минске временно закрывалась станция метро «Тракторный завод»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске временно перекрывалась станция метро «Тракторный завод».
Как
В настоящее время сотрудники милиции ведут поиск владельца имущества.
Летом 2019 года в Минске временно закрывалась станция метро «Октябрьская».
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Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске временно перекрывалась станция метро «Тракторный завод». Как сообщает ГУВД Мингорисполкома на странице в Twitter, милиционерам...
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