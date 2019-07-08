|
Идеальный способ проверить будущего супруга: просто заварите чай
Источник материала: СТВ
Если вы не уверены, станет ли ваша вторая половинка хорошим супругом, есть хороший способ это проверить. Житель Японии изобрел такой метод проверки и
Как
Японец написал под своим постом: «Если вы говорите, что не знаете, будет ли ваш кавалер хорошим мужем, то я дам вам совет. Поможет кувшин чая со льдом».
По словам автора, нужно приготовить чай и поставить напиток в холодильник. Ну а дальше – наблюдайте, что будет с ним происходить. Момент истины – когда в кувшине практически не останется чая.
Какой партнер окажется хорошим супругом? Тот, кто сделает новый напиток. А если он оставит почти пустую емкость и будет ждать, пока вы сами нальете туда чай, то поищите другого претендента на роль будущего мужа или жены.
Этот лайфхак быстро набрал популярность среди пользователей Twitter. Многие согласились, что такой способ действительно эффективен, а некоторые даже предложили свои варианты проверки. Например, с упаковкой и крышкой от пластиковой бутылки или втулкой.
Вопросу счастливой семейной жизни даже посвящены научные проекты. Психолог Ли Энн Харпер из Калифорнийского университета провел исследование и выяснил, что если вы посмотрите на детские фотографии вашего партнера и улыбнетесь, то менее вероятно, что вы разведетесь. Доказано, что такие люди разводятся в пять раз реже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы не уверены, станет ли ваша вторая половинка хорошим супругом, есть хороший способ это проверить. Житель Японии изобрел такой метод проверки и опубликовал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)