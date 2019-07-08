«Много чести». Путин выступил против антигрузинских санкций

Источник материала: Ежедневник





Президент России сказал, что возбуждать уголовное дело против обматерившего его в эфире грузинского журналиста - это "много чести".

Президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии, передает Интерфакс .

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения", - отметил он. "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - добавил президент.

Также он высказался против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габунии, допустившего нецензурную брань в его адрес.

"Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше", - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.