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«Много чести». Путин выступил против антигрузинских санкций
09.07.2019 17:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент России сказал, что возбуждать уголовное дело против обматерившего его в эфире грузинского журналиста - это "много чести".
Президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии, передает
"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения", - отметил он. "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - добавил президент.
Также он высказался против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габунии, допустившего нецензурную брань в его адрес.
"Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше", - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.
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Президент России сказал, что возбуждать уголовное дело против обматерившего его в эфире грузинского журналиста - это "много чести".
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