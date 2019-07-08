Турчин проведет переговоры по присоединению Беларуси к ВТО

Белорусские власти планируют к концу этого года завершить переговоры по вступлению страны в ВТО. Очередная серия встреч по вопросу присоединения Беларуси к организации пройдет в Женеве.





Как сообщили во вторник в пресс-службе Совмина, белорусскую делегацию на переговорах возглавит первый вице-премьер Александр Турчин. Переговоры по присоединению пройдут в швейцарском городе 9-12 июля.





"В рамках визита запланированы встречи первого вице-премьера с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем рабочей группы – ростоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу", - сообщили в пресс-службе правительства.









Активные переговоры относительно вступления Беларуси в ВТО ведутся с 2016 года. Вступление в ВТО поможет Беларуси диверсифицировать экспорт, равномерно разделить его между ЕС, ЕАЭС и странами дальней дуги. Как предполагают в правительство, Беларусь станет членом организации уже в 2020 году.











