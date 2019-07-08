ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турчин проведет переговоры по присоединению Беларуси к ВТО

09.07.2019 17:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин примет участие в переговорах по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили в пресс-службе правительства.

Белорусские власти планируют к концу этого года завершить переговоры по вступлению страны в ВТО. Очередная серия встреч по вопросу присоединения Беларуси к организации пройдет в Женеве.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Совмина, белорусскую делегацию на переговорах возглавит первый вице-премьер Александр Турчин. Переговоры по присоединению пройдут в швейцарском городе 9-12 июля.

"В рамках визита запланированы встречи первого вице-премьера с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем рабочей группы – ростоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу", - сообщили в пресс-службе правительства.


Активные переговоры относительно вступления Беларуси в ВТО ведутся с 2016 года. Вступление в ВТО поможет Беларуси диверсифицировать экспорт, равномерно разделить его между ЕС, ЕАЭС и странами дальней дуги. Как предполагают в правительство, Беларусь станет членом организации уже в 2020 году.
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин примет участие в переговорах по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 270 км на одной зарядке: электромобиль Mini полностью рассекречен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика