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Прораба из Молодечно подозревают в педофилии: пострадали как минимум 5 девочек
Источник материала: Партизан
В Молодечно задержан 51-летний мужчина – прораб местного общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении не менее пяти малолетних девочек.
Первоначально
Сотрудники милиции небезосновательно полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать не только дети в райцентре, но и тех регионах, где он бывал по служебным делам.
В настоящее время мужчина арестован. В отношении него Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (насильственные действия сексуального характера).
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.
В милиции отмечают, что мужчина не представлялся детям по имени, но мог запомниться большим размером ноги, высоким ростом и худощавым телосложением.
Если вы или ваш ребенок узнали изображенного на фотографии человека и владеете какой-либо информацией о его противоправной деятельности, сообщите об этом в милицию.
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В Молодечно задержан 51-летний мужчина – прораб местного общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в насильственных действиях сексуального...
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