Прораба из Молодечно подозревают в педофилии: пострадали как минимум 5 девочек

правоохранители располагали информацией о трех фактах, имевших место в Молодечно в начале лета. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что есть еще две потерпевшие. Первоначальнорасполагали информацией о трех фактах, имевших место в Молодечно в начале лета. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что есть еще две потерпевшие.





Сотрудники милиции небезосновательно полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать не только дети в райцентре, но и тех регионах, где он бывал по служебным делам.





В настоящее время мужчина арестован. В отношении него Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (насильственные действия сексуального характера).













Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.





В милиции отмечают, что мужчина не представлялся детям по имени, но мог запомниться большим размером ноги, высоким ростом и худощавым телосложением.





Если вы или ваш ребенок узнали изображенного на фотографии человека и владеете какой-либо информацией о его противоправной деятельности, сообщите об этом в милицию.







