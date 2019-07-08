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Прораба из Молодечно подозревают в педофилии: пострадали как минимум 5 девочек

09.07.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Молодечно задержан 51-летний мужчина – прораб местного общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении не менее пяти малолетних девочек.

Первоначально правоохранители располагали информацией о трех фактах, имевших место в Молодечно в начале лета. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что есть еще две потерпевшие. 

Сотрудники милиции небезосновательно полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать не только дети в райцентре, но и тех регионах, где он бывал по служебным делам.

В настоящее время мужчина арестован. В отношении него Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (насильственные действия сексуального характера). 



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

В милиции отмечают, что мужчина не представлялся детям по имени, но мог запомниться большим размером ноги, высоким ростом и худощавым телосложением. 

Если вы или ваш ребенок узнали изображенного на фотографии человека и владеете какой-либо информацией о его противоправной деятельности, сообщите об этом в милицию.
 
 
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В Молодечно задержан 51-летний мужчина – прораб местного общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в насильственных действиях сексуального...
 
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