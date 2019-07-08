|
Теннисиста оштрафовали за... желание взорвать бомбу на Уимблдоне
Источник материала: Партизан
За желание взорвать бомбу на Уимблдоне итальянского теннисиста оштрафовали на $3 тысячи.
Фабио Фоньини высказал такое намерение после того, как организаторы турнира назначили его матч третьего круга на корт №14.
Итальянец громко сказал: "Чертовы англичане! Разве можно здесь играть? Чтоб в этом клубе взорвалась бомба!"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За желание взорвать бомбу на Уимблдоне итальянского теннисиста оштрафовали на $3 тысячи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)