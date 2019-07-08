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Водитель умер за рулем: под Воложином рейсовый автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

09.07.2019 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но самое ужасное, что трагедии можно было бы избежать, если бы руководство воложинского автопарка не заставило выйти в рейс водителя, который перед поездкой пожаловался на недомогание и боли в сердце.

Водитель умер за рулем: под Воложином рейсовый автобус врезался в дерево, есть пострадавшие
фото носит иллюстративный характер
О смертельном ДТП с пассажирским автобусом сообщает Телеграм-канал Nexta.

Машина, следовавшая регулярным пригородным рейсом "Минск-Воложин" 9 июля врезалась в дерево на территории Воложинского района.

Водитель автобуса Иван С. скончался прямо за рулём. По предварительным данным, у него случился острый сердечный приступ.

На ближайших подстанциях скорой помощи была объявлена тревога, а сами они на всякий случай переведены в режим работы в чрезвычайной ситуации. Однако этого не потребовалось - умерший водитель оказался единственной жертвой ЧП.



Но в аварии есть пострадавшие. Их пятеро. Самой старшей - 86 лет, это жительница Минска. С гематомой теменной области головы пенсионерка направлена в столичную БСМП.

Остальные четверо отделались ушибами и ссадинами. Лечить их, скорее всего, будут амбулаторно.


А вот у воложинского автопарка, который был организатором трагического рейса, проблемы только начинаются. 

По предварительным данным, установленным в ходе разбирательства, уже известно, что умерший водитель перед выездом жаловался на общее недомогание и даже боли в области сердца. 

Но его... всё равно заставили везти пассажиров! 

Возразить начальству мужчина не рискнул - у него контракт.
 
Теги: Минск
 
 
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Но самое ужасное, что трагедии можно было бы избежать, если бы руководство воложинского автопарка не заставило выйти в рейс водителя, который перед поездкой...
 
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