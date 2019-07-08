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Водитель умер за рулем: под Воложином рейсовый автобус врезался в дерево, есть пострадавшие
Источник материала: Партизан
Но самое ужасное, что трагедии можно было бы избежать, если бы руководство воложинского автопарка не заставило выйти в рейс водителя, который перед поездкой пожаловался на недомогание и боли в сердце.
фото носит иллюстративный характер
О смертельном ДТП с пассажирским автобусом
Машина, следовавшая регулярным пригородным рейсом "Минск-Воложин" 9 июля врезалась в дерево на территории Воложинского района.
Водитель автобуса Иван С. скончался прямо за рулём. По предварительным данным, у него случился острый сердечный приступ.
На ближайших подстанциях скорой помощи была объявлена тревога, а сами они на всякий случай переведены в режим работы в чрезвычайной ситуации. Однако этого не потребовалось - умерший водитель оказался единственной жертвой ЧП.
Но в аварии есть пострадавшие. Их пятеро. Самой старшей - 86 лет, это жительница Минска. С гематомой теменной области головы пенсионерка направлена в столичную БСМП.
Остальные четверо отделались ушибами и ссадинами. Лечить их, скорее всего, будут амбулаторно.
А вот у воложинского автопарка, который был организатором трагического рейса, проблемы только начинаются.
По предварительным
Но его... всё равно заставили везти пассажиров!
Возразить начальству мужчина не рискнул - у него контракт.
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Но самое ужасное, что трагедии можно было бы избежать, если бы руководство воложинского автопарка не заставило выйти в рейс водителя, который перед поездкой...
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