Водитель умер за рулем: под Воложином рейсовый автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

О смертельном ДТП с пассажирским автобусомТелеграм-канал Nexta.

Машина, следовавшая регулярным пригородным рейсом "Минск-Воложин" 9 июля врезалась в дерево на территории Воложинского района.

Водитель автобуса Иван С. скончался прямо за рулём. По предварительным данным, у него случился острый сердечный приступ.

На ближайших подстанциях скорой помощи была объявлена тревога, а сами они на всякий случай переведены в режим работы в чрезвычайной ситуации. Однако этого не потребовалось - умерший водитель оказался единственной жертвой ЧП.

Но в аварии есть пострадавшие. Их пятеро. Самой старшей - 86 лет, это жительница Минска. С гематомой теменной области головы пенсионерка направлена в столичную БСМП.





Остальные четверо отделались ушибами и ссадинами. Лечить их, скорее всего, будут амбулаторно.









А вот у воложинского автопарка, который был организатором трагического рейса, проблемы только начинаются.





данным , установленным в ходе разбирательства, уже известно, что умерший водитель перед выездом жаловался на общее недомогание и даже боли в области сердца. По предварительным, установленным в ходе разбирательства, уже известно, что умерший водитель перед выездом жаловался на общее недомогание и даже боли в области сердца.





Но его... всё равно заставили везти пассажиров!





Возразить начальству мужчина не рискнул - у него контракт.