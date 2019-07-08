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Умер бывший президент Аргентины

09.07.2019 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года

Ранее сообщалось, что де ла Руа был госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.

"Сожалею о смерти экс-президента Фернандо де ла Руа. Его путь как демократического политика заслуживает признания всех аргентинцев", — заявил в твиттере действующий глава государства Маурисио Макри.

В связи со смертью де ла Руа в стране объявлен трехдневный траур.

Де ла Руа занял пост президента Аргентины в 1999-м, но уже в декабре 2001 года досрочно ушел в отставку из-за массовых беспорядков на фоне обострения экономического кризиса.
 
 
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Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года
 
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