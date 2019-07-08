Базанов: Ганчаренко отказался работать со сборной Беларуси





Виктор Ганчаренко, архивное фото





13 июня стало известно, что главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко, а также его помощники Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис ушли в отставку. В отборочном турнире к чемпионату Европы белорусская команда проиграла четыре поединка из четырех с общим счетом 1:9.





Позже главным тренером сборной был назначен Михаил Мархель, хотя ранее ходили слухи и о том, что возглавить команду может нынешний наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко.





— Я лично разговаривал с Виктором Ганчаренко и Александром Ермаковичем, которые вместе работают в тренерском штабе ЦСКА, — рассказал Виктор Базанов. — Сначала они взяли тайм-аут, каждый думал сутки, а затем тактично отказали: мол, есть незавершенные дела в московском клубе.





Я говорил, что можно еще поговорить с президентом ЦСКА Евгением Гинером на предмет возможности совмещения должностей в клубе и сборной, но Ганчаренко сказал, что Гинер на это не пойдет. Мол, уже была практика, когда бывший главный тренер Леонид Слуцкий совмещал две должности и тогда из этого ничего хорошего не получилось.









— Наша федерация могла сделать Виктору Ганчаренко такое финансовое предложение, от которого невозможно было отказаться?





— Не могла, потому что есть потолок зарплат, которые можем себе позволить, и наши возможности мы озвучили. Я не знаю, сколько Виктор Михайлович получает в ЦСКА, и не буду утверждать, что деньги для него — основной аргумент при принятии того или иного решения, но факт остается фактом — человек отказался работать со сборной Беларуси.