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«Вовремя заметила, что чужая карта». Клиенты банка жалуются, что могут зайти в приложение в чужой аккаунт
Источник материала: Tut.by
Клиенты МТБанка жалуются, что при авторизации в мобильном приложении по отпечатку пальца они попадают в аккаунт других людей. «Зашла по отпечатку пальца в приложение, попала на чужую карту. Могла делать операции, как со своей карты. Хорошо, что вовремя заметила, что чужая карта. Потом пыталась зайти в свой аккаунт, но получилось только с четвертой попытки», — рассказала одна из читательниц.
В банке на запрос FINANCE.TUT.BY пояснили, что похожие ситуации — единичные случаи и уверяют, что «ситуация полностью находится под контролем».
«Деньги наших клиентов по-прежнему в безопасности — для всех финансовых операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, используется механизм дополнительной аутентификации через одноразовый пароль, отправляемый на мобильный телефон клиента в смс, — поясняют в банке. — Во избежание повторения данной проблемы мы превентивно отключили интернет и мобильный банк. В данный момент эксперты компании-разработчика анализируют ситуацию и работают над решением проблемы».
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«Вовремя заметила, что чужая карта». Клиенты банка жалуются, что могут зайти в приложение в чужой аккаунт
Клиенты МТБанка жалуются, что при авторизации в мобильном приложении по отпечатку пальца они попадают в аккаунт других людей.
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