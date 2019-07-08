«Вовремя заметила, что чужая карта». Клиенты банка жалуются, что могут зайти в приложение в чужой аккаунт

Источник материала: Tut.by

Клиенты МТБанка жалуются, что при авторизации в мобильном приложении по отпечатку пальца они попадают в аккаунт других людей. «Зашла по отпечатку пальца в приложение, попала на чужую карту. Могла делать операции, как со своей карты. Хорошо, что вовремя заметила, что чужая карта. Потом пыталась зайти в свой аккаунт, но получилось только с четвертой попытки», — рассказала одна из читательниц.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В банке на запрос FINANCE.TUT.BY пояснили, что похожие ситуации — единичные случаи и уверяют, что «ситуация полностью находится под контролем».

«Деньги наших клиентов по-прежнему в безопасности — для всех финансовых операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, используется механизм дополнительной аутентификации через одноразовый пароль, отправляемый на мобильный телефон клиента в смс, — поясняют в банке. — Во избежание повторения данной проблемы мы превентивно отключили интернет и мобильный банк. В данный момент эксперты компании-разработчика анализируют ситуацию и работают над решением проблемы».