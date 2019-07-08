ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вовремя заметила, что чужая карта». Клиенты банка жалуются, что могут зайти в приложение в чужой аккаунт

09.07.2019 17:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Клиенты МТБанка жалуются, что при авторизации в мобильном приложении по отпечатку пальца они попадают в аккаунт других людей. «Зашла по отпечатку пальца в приложение, попала на чужую карту. Могла делать операции, как со своей карты. Хорошо, что вовремя заметила, что чужая карта. Потом пыталась зайти в свой аккаунт, но получилось только с четвертой попытки», — рассказала одна из читательниц.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В банке на запрос FINANCE.TUT.BY пояснили, что похожие ситуации — единичные случаи и уверяют, что «ситуация полностью находится под контролем».

«Деньги наших клиентов по-прежнему в безопасности — для всех финансовых операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, используется механизм дополнительной аутентификации через одноразовый пароль, отправляемый на мобильный телефон клиента в смс, — поясняют в банке. — Во избежание повторения данной проблемы мы превентивно отключили интернет и мобильный банк. В данный момент эксперты компании-разработчика анализируют ситуацию и работают над решением проблемы».

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клиенты МТБанка жалуются, что при авторизации в мобильном приложении по отпечатку пальца они попадают в аккаунт других людей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Турчин проведет переговоры по присоединению Беларуси к ВТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика