До 270 км на одной зарядке: электромобиль Mini полностью рассекречен

Источник материала: Tut.by

Первый серийный Mini на электротяге — хэтчбек Cooper SE — после череды тизеров и шпионских снимков предстал в финальном виде. Сегодня британцы поделились первыми подробностями о своей «электричке», в статусе концепта впервые представленной в 2017 году.





Основой для Cooper SE послужила нынешняя «трехдверка» Mini серии F56 длиной 3,85 м. В движение машину приводит электродвигатель с отдачей 184 лошадиные силы и 270 Нм крутящего момента, тяговая батарея емкостью 32,6 кВтч расположена под полом салона. До 100 км/ч переднеприводный электрокар Mini способен разогнаться за 7,3 секунды, максимальная скорость — 150 км/ч.





Паспортный пробег на одной зарядке — от 235 до 270 км по циклу WLTP. Примечательно, что объем багажника у Cooper SE по сравнению с бензиновой версией не изменился и варьируется от 211 л до 731 л со сложенными задними сиденьями.





Батарею Cooper SE можно заряжать от бытовой розетки, также предусмотрена функция зарядки трехфазным током, но лучше всего воспользоваться быстрой зарядкой от 50-киловаттного терминала — пополнить запас до 80% в таком случае можно за 35 минут. В «базе» у электрокара — навигационная система с 6,5-дюймовым экраном (тачскрин на 8,8 дюймов и беспроводная зарядка для смартфонов — опция), светодиодные фары, двухзонный климат-контроль и стояночный тормоз с электроприводом.





Премьерный показ Cooper SE ожидается в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Впрочем, в продажу Mini на электротяге поступит только следующей весной.