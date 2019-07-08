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Мэр города в Мексике притворился бездомным, чтобы проверить работу социальных служб

09.07.2019 17:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мэр города Куаутемок в Мексике притворился бездомным с инвалидностью, чтобы проверить качество работы социальных служб. О результатах эксперимента рассказал телеканал Milenio.

Мэра зовут Карлос Тена. Он получил несколько жалоб от местных жителей: те выражали недовольство тому, как с людьми обращаются в социальном центре. Тена решил проверить правдивость претензий и переоделся неимущим. Позже в одном из интервью чиновник признался, что готовился к перфомансу несколько месяцев. Чтобы его не узнали, Карлос надел темные очки и наложил повязку на лицо, а в офис центра прибыл на инвалидной коляске. 

Тена ждал неприятный сюрприз. Сотрудники Департамента социального развития города полностью его игнорировали либо общались в грубой форме. Мэр планировал получить пособие на продовольственную помощь, но никто из работников ему не помог: лишь один парень предложил перекусить.

Затем Карлос поехал в городскую администрацию, для встречи с самим собой – мэром. Но там выяснилось, что лифт для инвалидов закрыт, а ключ от него найти не смогли. В результате, когда эксперимент завершился, Тена провел совещание, где отчитал сотрудников социального центра.

Фото обложки носит иллюстративный характер.

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Теги: Минск
 
 
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Мэр города Куаутемок в Мексике притворился бездомным с инвалидностью, чтобы проверить качество работы социальных служб. О результатах эксперимента рассказал...
 
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