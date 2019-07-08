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Ведущим феста «Рок за Бобров» в августе будет Юрий Дудь

09.07.2019 16:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске 3 августа пройдет фестиваль «Рок за Бобров». Хедлайнеров объявили давно: это артисты Бакей, Баста, Монеточка, группа «Петля Пристрастия» и другие. А теперь стало известно, кто станет ведущим феста, – тот самый Юрий Дудь, пишет TUT.by.

Дудь известен своими интервью, которые выкладывает на YouTube-канале с пятью миллионами подписчиков. Они собирают миллионные просмотры, а гостями Юрия были в том числе те артисты, которые выступят на фестивале: Баста, 25/17 и Little Big. 

Организаторы подчеркивают, что пригласили Дудя благодаря его харизме и нетипичному подходу к тележурналистике. Отметим, что Юрия дважды подряд называли человеком года по версии журнала GQ. Он победил на премии «Редколлегия» за документальный фильм о Сергее Бодрове.

Подробности о том, кто даст концерт на фесте «Рок за Бобров», мы уже рассказывали: их можно прочесть здесь и здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 3 августа пройдет фестиваль «Рок за Бобров». Хедлайнеров объявили давно: это артисты Бакей, Баста, Монеточка, группа «Петля Пристрастия» и другие. А теперь...
 
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