В Беларусь снова прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кент

Источник материала: Интерфакс

Заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент находится с визитом в Минске, сообщила дипмиссия США.

Во вторник он возложил цветы к памятнику Максима Богдановича.

"Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент имел честь отдать дань уважения выдающемуся классику Максиму Богдановичу и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка во время визита в Минск 9 июля", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Между тем, о планируемых встречах помощника госсекретаря посольство пока не сообщает. Пресс-служба МИД пока недоступна для комментариев.

Нынешний визит помощника госсекретаря в Минск является вторым в этом году. Ранее Кент посетил Беларусь в марте этого года. Тогда помощник госсекретаря заявил о возможности отмены санкций США в отношении Беларуси, "если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".

Как сообщалось, в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Официальный Минск никак не комментировал это решение администрации Трампа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля поздравил Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска.