Пьяный мужчина в Гродно разгромил магазин, чтобы навсегда бросить пить

Источник материала: Интерфакс

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в отношении мужчины, который, будучи в нетрезвом состоянии, устроил погром в одном из магазинов Гродно, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

"Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел завязать со спиртным и употреблять его никому не стоит", - говорится в сообщении ведомства.

По данным УВД, Местный житель, 1981 г.р. употреблял спиртное дома в выходной день. После, на кураже решил прогуляться по улице. Проходя возле магазина, зашел в него и попросил продавщицу нажать тревожную кнопку. Затем со стеллажа взял бутылку водки и бросил ее в витрину, разбив пять посудин с алкогольной жидкостью. Выйдя из магазина, стал дожидаться сотрудников милиции, которые, прибыв оперативно, задержали хулигана.