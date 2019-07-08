Евроторг завершил размещение облигаций объемом 5 млрд росс. руб.

Источник материала: Интерфакс

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") завершил размещение облигаций объемом 5 млрд росс. рублей, сообщается в пресс-релизе "Московской биржи".

Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд росс. руб.

"Удачное дебютное размещение облигаций в российских рублях стало еще одной важной вехой для "Евроторга". Данный выпуск является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате такой сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля. Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря повторному открытию привлекательного российского рынка. Надеемся, что наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора "Евроторга" Андрея Зубкова.

Сбор заявок на бонды прошел 5 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги, и в итоге уйти ниже первоначального диапазона и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Ставке соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и "Ренессанс Капитал".

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Как сообщалось, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" (дочерняя компания "Евроторга") 1-й серии объемом 5 млрд росс. руб. ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".