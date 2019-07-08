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Ожидаемые в Беларуси дожди пополнят запасы влаги в почве, но осложнят уборку – синоптики

09.07.2019 16:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ожидаемые на текущей неделе в Беларуси дожди пополнят запасы почвенной влаги, однако осложнят уборку урожая и заготовку сена, сообщили в Белгидромете во вторник.

"Ожидаемые на предстоящей неделе дожди будут несколько сдерживать просыхание зерна зерновых культур, осложнять уборку озимого рапса и зерновых культур, заготовку сена. Вместе с тем дожди обусловят дальнейшее увеличение запасов почвенной влаги", - говорится в сообщении на сайте Белгидромета.

Там констатировали, что в ряде районов республики еще сохраняется недостаток почвенной влаги. По последним данным визуальных наблюдений даже верхний 10-сантиметровый слой почвы по сведениям ряда метеостанций слабо увлажнен, на западе Брестской и на юго-востоке Гомельской области по-прежнему сухой.

По оценке синоптиков, пониженный температурный режим и дожди на прошедшей неделе  увеличили продолжительность налива колоса зерновых, особенно это касается яровых колосовых культур. "По последним данным наблюдений у озимых зерновых культур на большей части территории республики идет созревание – отмечена восковая спелость, в южной части страны, особенно в Гомельской области, наступила полная спелость зерна, в хозяйствах началась уборка озимой пшеницы", - рассказали в Белгидромете.

"На основных массивах яровых зерновых культур продолжается налив зерна. Преимущественно в южной половине Беларуси началось созревание – у ячменя и овса отмечена восковая спелость, в некоторых районах Гомельской области полная спелость зерна", - добавили там.

Как сообщалось, в настоящее время сельхозорганизации Беларуси уже приступили к выборочной уборке зерновых культур. По прогнозу Минсельхозпрода, массовая уборка начнется в середине июля.

 
 
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Ожидаемые на текущей неделе в Беларуси дожди пополнят запасы почвенной влаги, однако осложнят уборку урожая и заготовку сена, сообщили в Белгидромете во вторник.
 
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