Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис, несмотря на просьбу Литвы

Источник материала: Ежедневник





Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис (Вилия), чтобы восполнить нехватку водных ресурсов на литовской территории.

Так считает директор РУП "Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов" (ЦНИИКИВР) Александр Станкевич, пишет interfax.by .

"В Беларуси такие же климатические условия, как и в Литве. К сожалению, избытка воды нет. Имеющийся запас в Вилейском водохранилище необходим для обеспечения водного баланса на территории Беларуси, в том числе для обеспечения питьевой водой около 30% населения Минска", - сказал Станкевич.

Ранее литовские СМИ сообщили, что министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка обратился в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси с просьбой помочь восстановить уровень реки Вилия, протекающей по обеим странам.

"Сложившаяся ситуация с уровнями воды в реке Вилия находится в пределах естественных колебаний уровенного режима, что на данный момент характерно и для большинства других рек Беларуси. Основная причина данной ситуации – малое количество выпавших осадков в первой половине 2019 года. При увеличении количества осадков ситуация значительно улучшится", - отметил Станкевич.

По его словам, теоретическая возможность увеличения подачи воды из Вилейского водохранилища также сдерживается неопределенностью гидрометеорологического прогноза. "Если бы можно было наверняка знать, что через 2-3 недели пойдут серьезные дожди, которые компенсируют отток из водохранилища, но гарантий этого нет", - пояснил эксперт.

С другой стороны, продолжил Станкевич, "если дожди пойдут, то уровень воды в Вилии повысится естественным образом, и поэтому в искусственном увеличении уровня воды смысла нет". При этом он отметил, что в Беларуси не проводились какие-либо работы, которые могли повлиять на уровень воды в Вилии. "Водопользование в бассейне реки Вилия сохранилось на прежнем многолетнем уровне и не могло оказать значительного воздействия на уровень воды в реке", - сообщил собеседник.

Между тем, в Минприроды Беларуси агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что официального обращения от литовских коллег не получали.

"Официального письма от министерства окружающей среды Литвы с предложением повысить уровень воды в Вилии мы не получали", - сказали в пресс-службе белорусского ведомства.

Река Вилия – река в Беларуси и Литве (Нерис), правый приток Немана. Длина реки – 498 км, из них 264 км по территории Беларуси. На реке Вилия в районе г. Вилейка построено Вилейское водохранилище, расположенное на расстоянии 167 км по реке от границы с Литвой. Площадь водохранилища – 77 кв.км. Вилейское водохранилище используется для подачи воды в Вилейско-Минскую водную систему для водоснабжения г. Минска и улучшения санитарного состояния реки Свислочь.