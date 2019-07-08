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Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

Ольга будет отвечать за развитие розничного бизнеса, в том числе за работу с проблемными активами физических лиц. Она также будет курировать клиентскую поддержку и развитие отношений с клиентами банка, следить за контролем качества обслуживания.