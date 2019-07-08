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Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

09.07.2019 17:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)
Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь) 

Ольга будет отвечать за развитие розничного бизнеса, в том числе за работу с проблемными активами физических лиц. Она также будет курировать клиентскую поддержку и развитие отношений с клиентами банка, следить за контролем качества обслуживания.

 
 
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9 июля 2019 года на должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) назначена Ольга Атапович.
 
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