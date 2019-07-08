ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заявления о краже велосипедов все чаще стали поступать в отдел внутренних дел Вороновского района

09.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Заявления о краже велосипедов все чаще стали поступать в отдел внутренних дел Вороновского района

За шесть месяцев текущего года похищено три средства передвижения, в аналогичном периоде прошедшего такие кражи не были зарегистрированы.  Сотрудники РОВД подобные преступления относят к сезонным — в теплую пору года двухколесный транспорт особенно актуален. Как показывает практика, в основном злодеяния происходят из-за беспечности самих владельцев. Обеспечивают ли надлежащую сохранность велосипедам вороновчане, изучили в ходе совместного рейда со старшим участковым инспектором милиции Андреем Бандалевичем.

Точками нашего внимания стали подъезды многоэтажек в райцентре и агрогородке Вороновка. Практически везде наблюдали одинаковую картину: велосипеды попросту открыто стоят на лестничных площадках, изредка пристегнуты к батарее или ограждению. А в одном из домов, откуда недавно поступали сигналы о краже, двухколесные транспортные средства были без присмотра не только в подъезде, но и во дворе. На назидание, высказанное старшим участковым инспектором милиции, одни ворчали: «Больше негде хранить». Другие пожимали плечами: мол, стояли много лет до этого, простоят столько же, и никто на них не позарится. Третьи говорили откровенно: «Если украдут, придем в милицию. Ищите. Это ваша работа».


Заявления о краже велосипедов все чаще стали поступать в отдел внутренних дел Вороновского района

— К сожалению, не всегда удается вернуть украденное, — констатирует Андрей Бандалевич. — После раскрытия преступления иногда возмещение ущерба потерпевшему растягивается на годы. Поэтому о своей технике лучше позаботиться самим. Многие граждане считают, что из подъезда никто не украдет. При этом также наивно полагают: домофон защитит от воров. А попасть злоумышленнику в подъезд особого труда не составляет. Можно позвонить в домофон и представиться работником аварийной службы, забывшим ключи от дома соседом. Или просто зайти вслед за жильцом. Конечно, чтобы «перекусить» трос велозамка, вору нужно будет повозиться, при этом опасаясь, что кто-нибудь его застанет за неблаговидным делом. А непристегнутый велосипед — это вообще находка. Держать двухколесный транспорт, конечно же, лучше в квартире или на балконе. Замечу, кражи велосипедов чаще всего совершают нигде не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками и ранее судимые граждане.

Милиционер также обратил внимание на то, что владельцы, оставляющие свое габаритное имущество в подъезде, могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями (ст.21.16 КоАП). За это предусмотрен штраф до 30-ти базовых величин.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За шесть месяцев текущего года похищено три средства передвижения, в аналогичном периоде прошедшего такие кражи не были зарегистрированы.  Сотрудники РОВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое оборудование для проведения генетических исследований появилось у брестских экспертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика