Заявления о краже велосипедов все чаще стали поступать в отдел внутренних дел Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета





За шесть месяцев текущего года похищено три средства передвижения, в аналогичном периоде прошедшего такие кражи не были зарегистрированы. Сотрудники РОВД подобные преступления относят к сезонным — в теплую пору года двухколесный транспорт особенно актуален. Как показывает практика, в основном злодеяния происходят из-за беспечности самих владельцев. Обеспечивают ли надлежащую сохранность велосипедам вороновчане, изучили в ходе совместного рейда со старшим участковым инспектором милиции Андреем Бандалевичем.

Точками нашего внимания стали подъезды многоэтажек в райцентре и агрогородке Вороновка. Практически везде наблюдали одинаковую картину: велосипеды попросту открыто стоят на лестничных площадках, изредка пристегнуты к батарее или ограждению. А в одном из домов, откуда недавно поступали сигналы о краже, двухколесные транспортные средства были без присмотра не только в подъезде, но и во дворе. На назидание, высказанное старшим участковым инспектором милиции, одни ворчали: «Больше негде хранить». Другие пожимали плечами: мол, стояли много лет до этого, простоят столько же, и никто на них не позарится. Третьи говорили откровенно: «Если украдут, придем в милицию. Ищите. Это ваша работа».







— К сожалению, не всегда удается вернуть украденное, — констатирует Андрей Бандалевич. — После раскрытия преступления иногда возмещение ущерба потерпевшему растягивается на годы. Поэтому о своей технике лучше позаботиться самим. Многие граждане считают, что из подъезда никто не украдет. При этом также наивно полагают: домофон защитит от воров. А попасть злоумышленнику в подъезд особого труда не составляет. Можно позвонить в домофон и представиться работником аварийной службы, забывшим ключи от дома соседом. Или просто зайти вслед за жильцом. Конечно, чтобы «перекусить» трос велозамка, вору нужно будет повозиться, при этом опасаясь, что кто-нибудь его застанет за неблаговидным делом. А непристегнутый велосипед — это вообще находка. Держать двухколесный транспорт, конечно же, лучше в квартире или на балконе. Замечу, кражи велосипедов чаще всего совершают нигде не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками и ранее судимые граждане.

Милиционер также обратил внимание на то, что владельцы, оставляющие свое габаритное имущество в подъезде, могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями (ст.21.16 КоАП). За это предусмотрен штраф до 30-ти базовых величин.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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