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Культура строительства — залог качества и безопасности

09.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Культура строительства — залог качества и безопасности

В этом уверены участники совместного рейда, проходившего в конце июня по стройплощадкам в Вороновском районе. В обследовании строительных площадок на предмет наведения порядка, их обустройства и соблюдения строительных норм участвовали инспектор Госстройнадзора по Гродненской области Александр Иванюк, директор ГП «УКС Вороновского района» Петр Брейво и рабочая группа райисполкома.

— Если строительная площадка обустроена по всем правилам, временные неудобства для прохожих, жильцов соседних домов сводятся к минимуму. При этом наиболее важен порядок на стройплощадках для самих строителей. От этого зависят и эффективность выполняемых работ, и безопасность труда, и многое другое. К слову, мировая практика свидетельствует, что существенные материальные и моральные потери, вызванные производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью, во многом связаны с так называемым «человеческим фактором», то есть либо с халатностью и недисциплинированностью самих работников, либо с неправильными решениями руководителей по обеспечению безопасности труда и организации трудового процесса, — высказывают мнение проверяющие. — Требования и правила, в соответствии с которыми должна содержаться строительная площадка, регламентируются различными документами. Строители их знают. Но, к сожалению, еще нередко нарушают.


Культура строительства — залог качества и безопасности

К примеру, в ходе строительства сооружения для хранения зерна КСУП «Элит-Агро Больтиники» возле д. Кимели подрядной организацией — ДСУП «Лидская ДСПМК-72» — не были приняты меры по предотвращению подтопления строительной площадки и проведению работ по водоотводу. В процессе осмотра выявлено, что материалы складируются в местах, не предусмотренных проектом организации строительства, что организация авторского надзора Государственное предприятие «Гродносельпроект» плохо реагирует на заявки заказчика, по участию в освидетельствовании ответственных строительных конструкций.

Повторное посещение молочно-товарной фермы возле д. Забейги КСУП «Элит-Агро Больтиники» совпало с периодом подготовки ее к вводу в эксплуатацию. Все замечания прошлой проверки подрядная организация — ДСУП «Лидская ПМК-169» — устранила.


Культура строительства — залог качества и безопасности

Под пристальным вниманием находится объект «Реконструкция общеобразовательной школы под учебно-педагогический комплекс в г.п. Вороново. 2-я очередь строительства. (1-й и 2-й пусковые комплексы) 2-й пусковой комплекс». На этом объекте ОАО «СМТ №19» производится целый комплекс работ: утепление фасадов здания, реконструкция кровли, замена окон, внутренняя отделка здания. Рейдовой группой выявлены нарушения: отсутствие ограждения раскопок вводов в здание, несоблюдение техники безопасности при работе с приставных лестниц, несвоевременная уборка рабочих мест и ряд иных недочетов. Рекомендации незамедлительно принял к исполнению прораб В.В. Груца.

— Объект большой, и ответственность огромная, — соглашается с замечаниями Вячеслав Владимирович. — Грубых нарушений стараемся не допускать.

Внешний вид этой стройплощадки во время очередного ее посещения главным инженером ГП «УКС Вороновского района» Николаем Туркиным и корреспондентом «ВГ» 1 июля создавал хорошее впечатление — она обнесена ограждением, строительный мусор собран в специальные мешки — big bag, которые своевременно вывозятся на полигон ТБО, строительные материалы складируются аккуратно, люди работают в касках, строительные леса закреплены, установлен пожарный щит…

По словам прораба, на объекте задействованы 134 человека. Это две бригады штукатуров и две — маляров, три — фасадчиков, сантехники, электрики. На субподряде находятся ОАО «ГродноМонтажАвтоматика» и ПМК-161. Работы ведутся сразу в трех корпусах школы. Объем выполненных работ на сегодняшний день составляет около 50%. 


Культура строительства — залог качества и безопасности

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В этом уверены участники совместного рейда, проходившего в конце июня по стройплощадкам в Вороновском районе. В обследовании строительных площадок на предмет...
 
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