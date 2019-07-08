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Ребята Хотимщины проводят летние деньки с пользой: кто-то отдыхает, кто-то зарабатывает

09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Проснуться под пение птиц и неторопливый шум теплого ветерка, вдали от городской суеты и гула машин – вот она мечта многих жителей современных городов. Несмотря на то, что Хотимск нельзя сравнить со спешащим торопливым мегаполисом, жизнь здесь более размерена и не суетлива, многие хотимчане не отказались бы бросить работу и на денёк другой, забыв обо всех неурядицах, выбраться на природу. К сожалению, не всем это представляется возможным.
А вот маленьких жителей нашего района традиционно собрал палаточный лагерь «Выбор» в деревне Тростино. И вот она картина – полянка, выстроенные в ряд палатки, натянутая волейбольная сетка, большой костёр, с обступающими его скамеечками. Не забыли о удобстве и безопасности, территория лагеря огорожена сигнальными флажками, для ребят поставлены умывальники, да и во всём остальном комфорте организаторы побеспокоились. И 5 июня состоялось торжественное открытие первой смены лагеря (всего их будет три), которая продлится 9 дней. Ребят хоть и не очень много – 15 человек, получилось два отряда по 7 и 8 человек. В первый же день были придуманы и названия команд «Смайлы» и «Дружба».
Расписание дня в лагере строгое, но время на свои нужды тоже отводиться.
– Много внимания уделяем безопасности, – рассказывает Елена Игнатенко, начальник лагеря. – На втором место, конечно же, ЗОЖ. Да и вообще, расписание очень плотное: подъем, зарядка, внутриотрядные мероприятия, занятия по интересам, спортивные конкурсы и многое другое. Не обходится и без вкусного питания. Мало того, что ребята ходят питаться в школьную столовую, у них там и завтрак, и обед, и ужин, но и на месте лагеря у костра они не прочь полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Устраиваем здесь большие чаепития.
В «Выборе» дети со всего района, не только из деревни. Некоторые даже не в первый раз. Вот, например, Никита, – указывает Елена Николаевна на смеющегося мальчика, он уже несколько лет подряд посещает его. Кстати, лагерь на протяжении последних трёх лет базировался в деревне Ветка, а в этом году опять вернулся на родное место. Надеемся, деткам здесь понравится, и мы для этого сделаем всё возможное.
Параллельно свою работу начал и межшкольный оздоровительный круглосуточный лагерь «Парус надежд» в деревне Ветка. Расположился он уже не на природе, а на базе местной школы.

 

Желающих провести летнее время с пользой оказалось больше, чем можно было себе представить. Ребята со всего района получили возможность заработка на собственные нужды в центре творчества детей и молодёжи
Вторичная занятость для молодёжи Хотимщины уже не новость. Так, например, уже около 10 лет на базе Центра творчества детей и молодёжи «Ветразь Надзей» летнее время проводят ребята, получающие свой первый трудовой опыт. В этом году было создано четыре трудовые бригады: две – по изготовлению швейных изделий и две – по работам по озеленению территорий.
Всего вторичной занятостью охвачено 110 учащихся, разбитых на несколько групп: от 14 до 16 лет – 70 человек, от 16 до 18 – 33 человека, старше 18 лет – 7 человек. В соответствии от возраста задействованных, производится расчёт рабочего времени.
– Желающих трудиться летом было очень много. В записи ребят способствовали школы. И в результате желающих оказалось настолько много, что мест даже всем и не хватило, – комментирует Надежда Лавриненкова, зам. директора ЦТДиМ. – В бригаде по изготовлению швейных изделий состоят девочки. Они занимаются пошивом постельного белья, полотенец, покрывал, чехлов для банкеток и скатертей. Бригада, которая занимается озеленением, состоит наоборот из мальчиков. Они занимаются благоустройством территорий, наведением порядка: очищают от мусора территории, ухаживают за газонами, занимаются поливом. За работой подростки никогда не остаются одни, у каждой бригады свой руководитель, – рассказала Надежда Лавриненкова.
Каждый этим летом нашёл занятие по душе. Для кого-то это отдых на природе у костра, а для кого-то возможность получить свою первую заработную плату.

Ребята Хотимщины проводят летние деньки с пользой: кто-то отдыхает, кто-то зарабатывает

 

Дарья КОРНЕВА.Ребята Хотимщины проводят летние деньки с пользой: кто-то отдыхает, кто-то зарабатывает

Дарья КОРНЕВА.

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Теги: Новости
 
 
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Проснуться под пение птиц и неторопливый шум теплого ветерка, вдали от городской суеты и гула машин – вот она мечта многих жителей современных городов. Несмотря на...
 
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