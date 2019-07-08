Несмотря на капризы природы, в ОАО «Бабушкино подворье» получают хороший урожай рапса

Источник материала: Новости Хотимска

Посетить в начале недели ОАО «Бабушкино подворье» побудило две причины, две новости. Не отдавая приоритет по важности каждой из них по отдельности, отметим, что обе хорошие, даже очень. Во-первых, хотелось услышать из первых уст о впечатлениях о прошедшем накануне республиканском празднике «Купалье» в Александрии в изложении главного агронома этого сельхозпредприятия Александра Хромченко, на котором его наградили Почетной грамотой Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. А во-вторых, в хозяйстве уже пять комбайнов приступили к уборке, в том числе четыре заняты на рапсовых полях.

На одном из них и останавливаемся с главным агрономом. Растения хорошие, стручки рапса красивые и зерна достаточно крупные. Урожайность в первые три дня около 23 центнеров с гектара. По нынешнему году и на этих землях неплохо. С этой культурой здесь научились работать и ей уделяют серьезное внимание. Достаточно сказать, что в этом году для его обработки задействовали самолет. А это мероприятие, надо понимать, не из дешевых и прежде, чем пойти на такой шаг, просчитали экономические «за» и «против».

– Саня, дальше еще зеленовато, переезжаем к Жуковке, – по мобильнику дает команду Хромченко (среди комбайнеров с таким именем только один – Александр Поправко. Значит слова адресуются ему, авт.). Далее звонки следуют остальным экипажам.

Пока главный улаживает технологический процесс, несколько слов о нем. Александра Хромченко неоднократно в районе признавали лучшим по профессии. С раннего детства вместе с отцом колесил по полям и впитывал в себя аромат хлебной нивы. Как он неоднократно признавался: «Для меня работа на селе близка и понятна, поэтому и выбрал такую профессию». Ему нравится экспериментировать, удивляет своими познаниями в агрономии и новинками в этой отрасли. Иногда рядом с ним чувствуешь себя первоклассником, которого знакомят с таблицей умножения. Это в совокупности с другими рабочими моментами дает результаты. В хозяйстве умеют получать хорошие урожаи зерновых, рапса. Намолотов хватает, чтобы на год обеспечить животноводческую отрасль зернофуражом. Добавив сюда умение работать с травами, получаются хорошие удои и привесы.

– Рапс созревает неравномерно, поэтому убираем выборочно, – поясняет Александр Адамович. – Ждать дальше некуда, на подходе зерновые. Конечно, комбайнеры у нас опытные, взять хотя бы Петра Сидорина, Игоря Грибанова, Александра Поправко, Михаила Глушенкова, Николая Нестеренко, Василия Авдюшко… Но потом сразу не ухватишь. Мы уже попробовали убирать ячмень. С не самых лучших 10 гектаров намолотили 31 тонну.

Маячок на одном из комбайнов сигнализирует о наполнении бункера. Пока подъезжает машина, комбайнер Николай Нестеренко вместе с главным агрономом разворачивают солому, чтобы посмотреть каковы потери после уборки. Считаем, отдельные зернышки есть, но это улаживается в агротехнические требования, согласно которым потери семян при прямом комбайнировании не должны превышать 1,5%. К сожалению, конструктивные возможности нашей техники не позволяют говорить о полном исключении потерь.

Александр Хромченко берет в одну руку маленькое зернышко, в другую – выращенный стебель рапса почти в рост человека… Успеваю сделать кадр, прежде чем не любитель фотографироваться уворачивается от объектива. Да, при правильном хозяйствовании можно добиться и таких результатов.

Александр Лейчинский.

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