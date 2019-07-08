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Материальная помощь многодетным семьям к школе

09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В соответствии с Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2019 годы семьям, воспитывающих троих и более детей и имеющих на иждивении школьников, учреждением «Хотимский районный центр социального обслуживания населения» будет производиться выплата единовременной материальной помощи. Более подробную информацию корреспондент «ШК» узнала у Нины Рябцевой, заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации учреждения «Хотимский РЦСОН».

– Нина Александровна, на какое количество детей будет выплачиваться единовременное пособие?
– Единовременное пособие будет выплачиваться многодетным семьям для подготовки к 2019-2020 учебному году. Списки для выплат нам предоставляет отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома. Выплачивается только на школьников. Например, если двое детей в саду, а один в школе, то и выплачивается на одного школьника.
– Какова сумма выплат?
– Каждый год сумма меняется, ее размер составит до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года. На сегодняшний день точная сумма еще не известна. А вот за 2017 год сумма составила 56 рублей, в 2018 году – 64 рубля.
– Какие документы необходимо собрать для получения этой выплаты?
– Копия паспорта одного из родителей; копия свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; номер карт-счета или выписка счета заявителя в ОАО АСБ «Беларусбанк»; справки на каждого учащегося, подтверждающие обучение детей в соответствующих учреждениях образования в 2019-2020 учебном году с указанием класса. Последнюю справку предоставляет учреждение образование района.
– Все ли многодетные семьи нашего района получают эту помощь?
– Мы реализуем 100% выплат. Если кто-то своевременно не обратился за помощью, их обзванивают и напоминают о ней. Поэтому выделенный бюджет полностью реализуется.
– Куда подавать документы и обращаться, если остались вопросы?
– Документы приносить в «Хотимский РЦСОН» по адресу: г.п. Хотимск, улица Ленинская, 20, кабинет 5. Сюда же можно обратиться по всем вопросам или по телефону 78-977. Прием документов осуществляют специалисты в социальных пунктах в деревне Тростино и агрогородках Березки, Батаево, Забелышин.
Также корреспонденту удалось получить несколько комментариев от родителей получавших единовременное пособие в прошлом году.
Людмила Алиева мама 3 детей, 2 из них школьники:
– Наша семья раньше получала эту выплату, к сожалению, в этом году получим ее в последний раз, старший ребенок идет в 11 класс. Пусть сумма и не большая, но все равно помощь хорошая. Старшим детям на эту сумму можно купить необходимые вещи к школе: ручки, тетради, линейку и т.д. Всю школьную канцелярию купили детям на эти деньги.
Наталья Лебедева мама 3 детей, 2 из них школьники:
– Мы получали на двоих школьников единовременное пособие. Конечно же, все эти деньги пошли на подготовку детей к школе. Затраты перед началом учебного года не маленькие, а эта помощь приятно влияет на наш семейный бюджет.
Мира АЛИЕВА

 
 
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В соответствии с Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2019 годы семьям, воспитывающих троих и...
 
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