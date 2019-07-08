Где и как заготовить веник для бани

Источник материала: Новости Хотимска

В последнее время в Костюковичскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира участились случаи обращения граждан просящих разъяснить порядок заготовки веников и мха для собственных нужд, чтобы не нарушить природоохранное законодательство. Костюковичская МРИ ОЖиРМ информирует о том, что порядок заготовления «веников» для бани, а так же мха регламентируется Лесным кодексом Республики Беларусь, а именно ст. 79 «Заготовка бересты и веток деревьев» и ст. 88 «Заготовка мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев».

Так, в соответствии со ст. 79 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовка бересты и веток деревьев для личных нужд граждан осуществляется: со срубленных деревьев на лесосеках (разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса); с сухостойных и валежных деревьев (разрешаются в течение всего года); с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки (заготовка бересты разрешается в период с 1 апреля по 30 ноября, а заготовка веток – в течение всего года). Заготовка веток с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева, а бересты – не более чем до половины общей высоты дерева без повреждения луба.

В соответствии со ст. 88 Лесного кодекса РБ заготовка мха для личных нужд граждан осуществляется исключительно на участках лесного фонда, запроектированных лесоустроительными проектами для рубок леса, либо участках лесного фонда, расположенных в границах земель участков, изымаемых для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Заготовка мха запрещается в следующих местах: в рекреационно-оздоровительных лесах; в лесах, расположенных в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения; в лесах, расположенных в границах полос шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования, от оси республиканской автомобильной дороги; в дубравах; на участках лесного фонда, расположенных в границах территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. При заготовке мха не допускается повреждение ягодников, деревьев, кустарников, а так же корней.

Костюковичская МРИ ОЖиРМ рекомендует гражданам перед началом заготовки для себя веников и мха обратиться в ближайшее лесничество, для уточнения точного места, где именно можно заниматься той или иной деятельностью, не полагаясь на правильность своей интуиции и знания лесных угодий.

Уважаемые жители района! Если вам стало известно о совершаемом или планируемом нарушении природоохранного законодательства, звоните по номеру телефона горячей линии Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (указан в предыдущей статье).

Сергей МАКСИМЕНКО,

госинспектор Костюковичской

межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира