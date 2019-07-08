ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где и как заготовить веник для бани

09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В последнее время в Костюковичскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира участились случаи обращения граждан просящих разъяснить порядок заготовки веников и мха для собственных нужд, чтобы не нарушить природоохранное законодательство. Костюковичская МРИ ОЖиРМ информирует о том, что порядок заготовления «веников» для бани, а так же мха регламентируется Лесным кодексом Республики Беларусь, а именно ст. 79 «Заготовка бересты и веток деревьев» и ст. 88 «Заготовка мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев».

Так, в соответствии со ст. 79 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовка бересты и веток деревьев для личных нужд граждан осуществляется: со срубленных деревьев на лесосеках (разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса); с сухостойных и валежных деревьев (разрешаются в течение всего года); с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки (заготовка бересты разрешается в период с 1 апреля по 30 ноября, а заготовка веток – в течение всего года). Заготовка веток с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева, а бересты – не более чем до половины общей высоты дерева без повреждения луба.
В соответствии со ст. 88 Лесного кодекса РБ заготовка мха для личных нужд граждан осуществляется исключительно на участках лесного фонда, запроектированных лесоустроительными проектами для рубок леса, либо участках лесного фонда, расположенных в границах земель участков, изымаемых для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.
Заготовка мха запрещается в следующих местах: в рекреационно-оздоровительных лесах; в лесах, расположенных в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения; в лесах, расположенных в границах полос шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования, от оси республиканской автомобильной дороги; в дубравах; на участках лесного фонда, расположенных в границах территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. При заготовке мха не допускается повреждение ягодников, деревьев, кустарников, а так же корней.
Костюковичская МРИ ОЖиРМ рекомендует гражданам перед началом заготовки для себя веников и мха обратиться в ближайшее лесничество, для уточнения точного места, где именно можно заниматься той или иной деятельностью, не полагаясь на правильность своей интуиции и знания лесных угодий.
Уважаемые жители района! Если вам стало известно о совершаемом или планируемом нарушении природоохранного законодательства, звоните по номеру телефона горячей линии Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (указан в предыдущей статье).

Сергей МАКСИМЕНКО,
госинспектор Костюковичской
межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время в Костюковичскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира участились случаи обращения граждан просящих разъяснить порядок...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чечерском районе милиционеры задержали легковушку с краденым комбикормом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика