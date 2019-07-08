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Где и как заготовить веник для бани
09.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В последнее время в Костюковичскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира участились случаи обращения граждан просящих разъяснить порядок заготовки веников и мха для собственных нужд, чтобы не нарушить природоохранное законодательство. Костюковичская МРИ ОЖиРМ информирует о том, что порядок заготовления «веников» для бани, а так же мха регламентируется Лесным кодексом Республики Беларусь, а именно ст. 79 «Заготовка бересты и веток деревьев» и ст. 88 «Заготовка мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев».
Так, в соответствии со ст. 79 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовка бересты и веток деревьев для личных нужд граждан осуществляется: со срубленных деревьев на лесосеках (разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса); с сухостойных и валежных деревьев (разрешаются в течение всего года); с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки (заготовка бересты разрешается в период с 1 апреля по 30 ноября, а заготовка веток – в течение всего года). Заготовка веток с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева, а бересты – не более чем до половины общей высоты дерева без повреждения луба.
Сергей МАКСИМЕНКО,
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В последнее время в Костюковичскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира участились случаи обращения граждан просящих разъяснить порядок...
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