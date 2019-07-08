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Красочный фейерверк прогремел в Солигорске в честь Дня Независимости РБ. ВИДЕОФАКТ.
09.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 июля 2019 15:32 2940
Красочный фейерверк прогремел в Солигорске в честь Дня Независимости РБ. ВИДЕОФАКТ.
3 июля в г. Солигорске прошли мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, 75-й годавщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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4 июля 2019 15:32 2940 Красочный фейерверк прогремел в Солигорске в честь Дня...
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