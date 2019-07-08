В Бресте прошло заседание совместной коллегии КГБ Беларуси и Службы внешней разведки России

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест с рабочим визитом посетил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. В нашу страну он приехал по приглашению белорусского коллеги, председателя КГБ Валерия Вакульчика. Они участвовали в ежегодном заседании совместной коллегии КГБ Беларуси и Службы внешней разведки России. Обсуждались результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов двух стран. В числе приоритетных тем противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций. Сергей Нарышкин отметил знаковость проведения заседания в Бресте:





— Мы не случайно выбрали именно эту дату, именно это, святое для нас, место для встречи, поскольку в эти дни Беларусь и Россия отмечают юбилей — 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а город Брест и Брестская крепость для нас, народов России и Беларуси — символ мужества, стойкости, верности воинскому долгу. Это, я бы сказал, святое место, где наши деды и прадеды защищали нашу свободу, суверенитет, где отстаивали наше общее Отечество.





Также Сергей Нарышкин рассказал, о чем сегодня шла речь в ходе заседания. Руководители ведомств, как и планировали, обсудили результаты совместной работы и наметили планы на будущие совместные действия:

— Должен сказать, что наши специальные службы, занимаясь такой очень деликатной сферой государственной деятельности как разведка, очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений. Это прежде всего, конечно, наше взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Мы активно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, выявлением каналов финансирования терроризма. Должен сказать, что такой обмен идет очень активно. Конечно, мы часть времени уделили такой проблеме как попытки группы западных стран, спецслужб западных стран, довольно агрессивно, надо сказать, вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо, поэтому мы, защищая суверенитет, демократические свободы наших государств, наших граждан, конечно, выстраиваем специальную оборону.





По словам Сергея Нарышкина, результаты совместной деятельности очень хорошие. Но при этом, отметил он, нужно еще усиливать взаимодействие и потенциал спецслужб России и Беларуси. Кроме того, глава СВР обозначил и вызовы сегодняшнего дня:

— Целая группа западных стран, прежде всего это США, не может смириться с формированием нового справедливого миропорядка, иного, чем тот, который был выстроен Соединенными Штатами в 1990-е годы при такой агрессивной гегемонии одного государства. Наших западных, так сказать, партнеров очень беспокоит факт формирования новых центров силы, одним из которых является Евразийский экономический союз, где наши два государства — Россия и Беларусь — играют очень важную, во многом определяющую роль. Их беспокоят успехи в функционировании Союзного государства России и Беларуси. Это вызов, на который мы должны ответить, и мы на него отвечаем: своими силами, средствами.





Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Нарышкин высказал мнение о том, что некоторые страны пытаются исказить историю Великой Отечественной войны:

— Это безнравственные действия, мы этого допустить не можем, категорически не согласны и советуем всем побывать прежде всего в Брестской крепости, где правда просто очевидна. И сохранение исторической правды, в том числе о причинах, о ходе, итогах Великой Отечественной и Второй мировой войны — это наша обязанность, часть нашей национальной памяти. Второе существенное обстоятельство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, — во многом на итогах Второй мировой войны построена система международных отношений и международной безопасности, которую, конечно же, недопустимо разрушить. Поэтому важно историческую память сохранить такой, какая она есть.

Сергей Нарышкин и Валерий Вакульчик возложили цветы к Вечному огню Брестской крепости и мемориальной площадке городов-героев.



