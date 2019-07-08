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ОПРОС: возобновлять ли празднование Купалья в Каменце?

09.07.2019 16:38 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В Каменце традиция празднования Купалья не сохранилась. СТОИТ ЛИ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ЕЕ? Спросим у жителей города…

ОПРОС: возобновлять ли празднование Купалья в Каменце?

Олег БОЙКО:

– Иван Купала – древний праздник восточных славян, который отмечают ночью с 6 на 7 июля, чествуя бога плодородия. В эту ночь люди купались; прыгали через костры, зажженные от живого огня, добытого по старинке – трением; собирали целебные травы; умывались росой, полагая, что эта влага послана небесами. Так было, но увы… Все эти традиции утеряны для нынешнего поколения, тем более, для современной молодежи. Виноваты в том, конечно, не дети, а их родители, отмечающие любой праздник только с горячительными напитками, вследствие чего ежегодно на Ивана Купала происходит несчастье. Считаю, пока мы не научимся культуре празднования, проводить такое мероприятие в большом масштабе не стоит. Не будем же мы, взрослые, рисковать своими детьми?..

ОПРОС: возобновлять ли празднование Купалья в Каменце?

Наталья ВОДНЕВА:

– Были годы, когда этот праздник в Каменце проводился радостно и весело. Все ждали его. В Купальскую ночь плели венки на конкурс, пускали их со свечами по реке, искали папараць-кветку. Сказка входила в нашу летнюю жизнь. Тогда специальные деньги на призы выделялись, а сейчас их нет. Да и ответственность за порядок на празднике брать на себя никто не хочет… И работникам культуры легче: попробуй проведи подряд с разбежкой в несколько дней и День молодежи, и День Независимости, и Купалье. Но ведь в других местах проводят! В принципе, при хорошем сценарии и режиссерском воплощении его, на любом празднике было бы интересно и креативно.

ОПРОС: возобновлять ли празднование Купалья в Каменце?

Виктория МИРОНЮК:

– Мы не должны забывать обряды и обычаи наших предков! Вспоминаю свое детство, когда ходили всей семьей на праздник Купалья, во время которого звучали фольклорные песни, водили хороводы, девушки плели венки и бросали их на воду, парни мерялись силой и сноровкой. Веселое настроение создавали главные герои праздника – Водяной, Русалки, Ведьма, разыгрывая смешные сценки, проводились конкурсы и игры. Я считаю, мы должны продолжать эту традицию, передавать ее нашим детям. Ведь нет в этом ничего плохого! Хочется вернуть праздник Купалья, чтобы окунуться в детство, вспомнить приятные моменты в кругу семьи и друзей.

ОПРОС: возобновлять ли празднование Купалья в Каменце?

Лилия ЯНЧУК:

– Раньше в нашем городке праздновали Купалье прямо на территории нынешнего городского пляжа. Но уже 23 года это не происходит по той причине, что во время празднования однажды утонул мужчина. Я как председатель Каменецкой районной организации ОСВОД, выступаю против празднования Купалья у водоемов в целях недопущения гибели людей на воде.

Опрашивала Варвара ГРИБ.

ОПРОС: возобновлять ли празднование Купалья в Каменце?

Author: Редактор сайта

 
 
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В Каменце традиция празднования Купалья не сохранилась. СТОИТ ЛИ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ЕЕ? Спросим у жителей города… Сообщение ОПРОС: возобновлять ли празднование Купалья...
 
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