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День Независимости Венесуэлы отметили в Минске

09.07.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске состоялись торжества в честь Дня Независимости Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов двух стран. Уже не первый год посольство Венесуэлы по случаю национального праздника своей страны инициирует встречу в столичном сквере Симона Боливара. Сквер появился в 2008 году, а осенью 2017-го здесь открыли монумент выдающемуся генералу.

День Независимости Венесуэлы отметили в Минске

К подножию монумента 9 июля легли цветы. Участие в торжествах приняли представители белорусского МИД, дипкорпуса, ветераны и курсанты Военной академии Беларуси.

День Независимости Венесуэлы отметили в Минске

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:
Наша страна очень благодарна правительству Беларуси за постоянную поддержку. В экономике ваша республика была и остается нашим важным партнером. У Беларуси и Венесуэлы много общего, а главное – единый взгляд на сохранение мира.

День Независимости Венесуэлы отметили в Минске

Минск и Каракас тесно сотрудничают в области нефтедобычи, строительной и научной сферах, промышленности. Основу белорусского экспорта в Венесуэлу составляют калийные удобрения, тракторы и самосвалы.

Люди в материале: Хосе Хоакин Боггиано Периччи
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске состоялись торжества в честь Дня Независимости Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония началась с исполнения...
 
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