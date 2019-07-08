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Крупнейший в Европе океанариум эвакуировали из-за пожара в Испании
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Огромный столб дыма в Валенсии был виден за несколько километров. По предварительной информации, возгорание возникло в зоне аквариума с акулами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из здания вывели примерно 1400 человек. Пожар оперативно потушили. К счастью, никто не пострадал. Причины ЧП еще предстоит выяснить.
Океанографический парк Валенсии занимает площадь 110 тысяч квадратных метров. В нем содержатся около 40 тысяч животных и 500 разных видов птиц, рептилий и рыб.
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Новости Испании. Огромный столб дыма в Валенсии был виден за несколько километров. По предварительной информации, возгорание возникло в зоне аквариума с акулами,...
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