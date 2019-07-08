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Зелёный рояль: в Витебске появился современный арт-объект
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычный арт-объект украсил фестивальный Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К встрече гостей, а в эти дни город становится центром притяжения для людей искусства, на площади Свободы появился зеленый рояль. Сыграть на инструменте, увы, не получится даже у самых гениальных маэстро. Рояль – бутафория.
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Новости Беларуси. Необычный арт-объект украсил фестивальный Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К встрече гостей, а в эти дни город становится...
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