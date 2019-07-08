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Deutsche Bank сокращает 18 тысяч сотрудников по всему миру. Их увольняют по одной схеме - за несколько минут
Источник материала: Tut.by
Крупнейший немецкий частный банк Deutsche Bank начал массовое сокращение персонала в офисах по всему миру. Председатель правления Кристиан Севинг уведомил о появлении у банка новой стратегии в
В общей сложности руководство Deutsche Bank планирует уволить около 18 тысяч человек — это примерно пятая часть от общего числа сотрудников. Настолько масштабных сокращений мировая банковская индустрия
Deutsche Bank 30 лет назад бросил вызов американским банкам. Теперь он признал поражение
Увольнение сотрудников — часть новой стратегии корпорации, которая решила отказаться от борьбы с крупнейшими банками, такими как JP Morgan Chase и Goldman Sachs, в сфере инвестиционного банкинга. Deutsche Bank начал активную экспансию на этом рынке в 1989 году с покупки британского банка Morgan Grenfell и продолжил десять лет спустя, купив американский банк Bankers Trust. Сейчас деятельность в этой сфере приносит банку до половины всех доходов, которые, однако, снижаются четвертый год подряд.
Одна из
В попытке спасти бизнес Deutsche Bank весной 2019 года
Кроме того, немецкий банк остается фигурантом нескольких расследований в США, в том числе расследования,
В такой ситуации топ-менеджмент Deutsche Bank принял решение о радикальном переформатировании бизнеса. Банк вернется к более традиционной для себя роли кредитора немецких и европейских компаний, выходящих на иностранные рынки, а также более мелких частных банков внутри самой Германии. Банк откажется от выплаты дивидендов за 2019 и 2020 годы, но заморозит 74 миллиарда евро для будущих выплат. После появления новости о начале сокращений акции банка
Увольнение занимает несколько минут. Многие бывшие сотрудники не могут сдержать слез
Сокращения по всему миру идут примерно по
Реструктуризация Deutsche Bank продлится до 2022 года и, согласно плану, обойдется в 8,3 миллиарда долларов. Впрочем, некоторые аналитики
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Deutsche Bank сокращает 18 тысяч сотрудников по всему миру. Их увольняют по одной схеме - за несколько минут
Rрупнейший немецкий частный банк Deutsche Bank начал массовое сокращение персонала в офисах по всему миру.
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