Deutsche Bank сокращает 18 тысяч сотрудников по всему миру. Их увольняют по одной схеме - за несколько минут

Источник материала: Tut.by

Крупнейший немецкий частный банк Deutsche Bank начал массовое сокращение персонала в офисах по всему миру. Председатель правления Кристиан Севинг уведомил о появлении у банка новой стратегии в электронном письме , разосланном в воскресенье 7 июля. А уже в понедельник, 8 июля, начались увольнения. Первыми они коснулись сотрудников, работающих в Австралии и Юго-Восточной Азии. Через несколько часов волна докатилась до Лондона.



Reuters

В общей сложности руководство Deutsche Bank планирует уволить около 18 тысяч человек — это примерно пятая часть от общего числа сотрудников. Настолько масштабных сокращений мировая банковская индустрия не знала с 2011 года, когда британский банк HSBC анонсировал увольнение 30 тысяч человек. Некоторым журналистам события в Deutsche Bank напомнили начало мирового финансового кризиса 2008 года, когда обанкротившийся американский банк Lehman Brothers уволил 26 тысяч человек.

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Увольнение сотрудников — часть новой стратегии корпорации, которая решила отказаться от борьбы с крупнейшими банками, такими как JP Morgan Chase и Goldman Sachs, в сфере инвестиционного банкинга. Deutsche Bank начал активную экспансию на этом рынке в 1989 году с покупки британского банка Morgan Grenfell и продолжил десять лет спустя, купив американский банк Bankers Trust. Сейчас деятельность в этой сфере приносит банку до половины всех доходов, которые, однако, снижаются четвертый год подряд.

Одна из причин , по которой Deutsche Bank не смог выдержать конкуренцию с американскими корпорациями, — низкая доходность банковского бизнеса в Европе, в том числе в Германии, что ограничивало для него возможность финансировать иностранный бизнес. Попытки сократить издержки и персонал в самой Германии наталкивались на сопротивление профсоюзов.

В попытке спасти бизнес Deutsche Bank весной 2019 года вел переговоры о слиянии с другим крупным немецким банком, Commerzbank. Однако в итоге от идеи отказались — очевидно, не в последнюю очередь под влиянием все тех же немецких профсоюзов, опасавшихся сокращения рабочих мест.

Кроме того, немецкий банк остается фигурантом нескольких расследований в США, в том числе расследования, касающегося незаконного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Deutsche Bank фигурировал и в расследовании о возможном отмывании денег через банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Газета Süddeutsche Zeitung сообщала , что с 2003 по 2017 годы связанным с «Тройкой» компаниям перевели 889 миллионов долларов со счетов в немецком банке. Через него же могла проходить часть средств, которые отмывали в датском Danske Bank.

В такой ситуации топ-менеджмент Deutsche Bank принял решение о радикальном переформатировании бизнеса. Банк вернется к более традиционной для себя роли кредитора немецких и европейских компаний, выходящих на иностранные рынки, а также более мелких частных банков внутри самой Германии. Банк откажется от выплаты дивидендов за 2019 и 2020 годы, но заморозит 74 миллиарда евро для будущих выплат. После появления новости о начале сокращений акции банка выросли на 3%.

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Сокращения по всему миру идут примерно по одинаковой схеме : сотрудников по одному вызывают на беседы со специалистами по HR, после чего дают буквально несколько минут на то, чтобы собрать личные вещи, и выводят из здания. Остальные вещи банк обещает отправить с помощью курьеров. В лондонском Сити, где Deutsche Bank с 7,5 тысячами сотрудников — один из крупнейших работодателей, многие клерки не могли сдержать слез, рассказывает газета The Guardian. Кристиан Севинг в письме коллегам заявил, что «глубоко сожалеет о последствиях своего решения».

Реструктуризация Deutsche Bank продлится до 2022 года и, согласно плану, обойдется в 8,3 миллиарда долларов. Впрочем, некоторые аналитики сомневаются в удачности принятого решения: сокращение инвестиционного бизнеса грозит и сокращением доходов. Сам Deutsche Bank не планирует отказываться от инвестиционного бизнеса в принципе — только оптимизировать его. «Мы там же, где были в пятницу, только с намного, намного меньшим капиталом», — сказал Reuters один из сотрудников, сохранивших работу.

Другие эксперты отмечают , что трудности, которые переживает Deutsche Bank, не уникальны. Они, скорее, говорят о структурных проблемах всей отрасли — доходы 12 крупнейших инвестиционных банков падали пять из последних шести лет.