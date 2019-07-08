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На МКАД в микроавтобус врезалась легковушка
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса Lublin и автомобиля Renault на МКАД. Об этом
Авария произошла 9 июля около 14.00 в районе 32-го км внутреннего кольца МКАД.
По предварительным данным, 58-летний водитель микроавтобуса Lublin совершил вынужденную остановку по техническим причинам и вышел из салона для того, чтобы достать знак аварийной остановки. В этот момент в микроавтобус врезался 58-летний водитель автомобиля Renault.
Оба водителя госпитализированы.
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Оба водителя госпитализированы.
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