На МКАД в микроавтобус врезалась легковушка

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса Lublin и автомобиля Renault на МКАД. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.







Авария произошла 9 июля около 14.00 в районе 32-го км внутреннего кольца МКАД.

По предварительным данным, 58-летний водитель микроавтобуса Lublin совершил вынужденную остановку по техническим причинам и вышел из салона для того, чтобы достать знак аварийной остановки. В этот момент в микроавтобус врезался 58-летний водитель автомобиля Renault.

Оба водителя госпитализированы.