Дальнобойщик из Беларуси утонул в Германии

Водитель большегрузного автомобиля утонул в озере в немецком городе Бенсхайм. Известно, что он работал дальнобойщиком в зарубежной компании. Как ранее сообщали СМИ Германии, мужчина пропал 6 июля. В последний раз его видели на пляже с коллегами. Полиция обнаружила личные вещи дальнобойщика на берегу водоёма утром 7 июля. В пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси подтвердили, что мужчина погиб,БЕЛТА.