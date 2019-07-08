Видеофакт: лосиха остановила движение на дороге в Колодищах





Лоси нередко забредают в города, одна из причин — увеличение их численности. В 2010 году их было 22,8 тысячи особей, а в 2016-м уже 33,7 тысячи.





Минск лоси приходят практически ежегодно. В прошлом году лось забрел в детский сад в Чижовке.





А самое, пожалуй, курьезное появление сохатого в Минске случилось в 1975 году. Лось забрел в гастроном на улице Калиновского, прошелся по торговому залу, сломал весы и разбил зеркало, в котором увидел свое отражение. Когда спасатели выманили животное на улицу, оно бросилось в лес. А магазин еще долгое время называли в народе «лосиным».



