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Видеофакт: лосиха остановила движение на дороге в Колодищах
Источник материала: Партизан
9 июля на дорогу в Колодищах вышла лосиха. Движение на трассе остановили, но тем не менее испуганное животное напало на одну из машин.
Лоси нередко забредают в города, одна из причин — увеличение их численности. В 2010 году их было 22,8 тысячи особей, а в 2016-м уже 33,7 тысячи.
В Минск лоси приходят практически ежегодно. В прошлом году лось забрел в детский сад в Чижовке.
А самое, пожалуй, курьезное появление сохатого в Минске случилось в 1975 году. Лось забрел в гастроном на улице Калиновского, прошелся по торговому залу, сломал весы и разбил зеркало, в котором увидел свое отражение. Когда спасатели выманили животное на улицу, оно бросилось в лес. А магазин еще долгое время называли в народе «лосиным».
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9 июля на дорогу в Колодищах вышла лосиха. Движение на трассе остановили, но тем не менее испуганное животное напало на одну из машин.
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