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Темнокожий ликвидатор рассказал о вымысле в сериале «Чернобыль»
Источник материала: Партизан
Главной задачей солдата срочной службы и его сослуживцев было сооружение переправы через реку Припять.
Темнокожий уроженец Харькова Игорь Хиряк, которому довелось участвовать в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, рассказал о вымыслах в сериале американского канала HBO «Чернобыль». В беседе с украинским информационным агентством УНИАН он
- Собак бездомных отлавливали? Не знаю, одна жила у нас в лагере. Ребята ездили на работы, и бездомный пёс привязался - мы кормили его из своего пайка. Я не видел, чтобы кто-то отстреливал животных, - рассказывает Хиряк.
В 1986 году он был солдатом срочной службы понтонно-мостового полка в Киеве, его подразделение отправили по тревоге на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Он рассказал, что ежедневной нормы продуктов солдатам не хватало, но они при этом успевали рыбачить или охотиться, пишет
- Проверка качества еды проводилась очень просто: пойманная рыба потрошилась, в брюхо ей направляли дозиметр, если показатели ниже, чем у окружающей среды, то продукт считался съедобным, - приводит агентство солдатские методы измерения радиации.
В мини-сериале от HBO ликвидатору не понравились в том числе сцены с огромным количеством алкоголя. Его также возмутило, как показали общение шахтёров с министром.
В общей сложности Игорь Хиряк провёл в двух солдатских лагерях около атомной электростанции два с половиной месяца. Многие его сослуживцы скончались, однако неизвестно, насколько повлияло облучение, потому что после возвращения домой многие начинали выпивать.
Игорь благодарен создателям сериала за то, что те напомнили о людях, которые принимали участие в ликвидации последствий такой страшной аварии.
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Главной задачей солдата срочной службы и его сослуживцев было сооружение переправы через реку Припять.
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