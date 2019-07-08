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Темнокожий ликвидатор рассказал о вымысле в сериале «Чернобыль»

09.07.2019 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главной задачей солдата срочной службы и его сослуживцев было сооружение переправы через реку Припять.



Темнокожий уроженец Харькова Игорь Хиряк, которому довелось участвовать в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, рассказал о вымыслах в сериале американского канала HBO «Чернобыль». В беседе с украинским информационным агентством УНИАН он рассказал, что с сослуживцами не отстреливал, а, напротив, подкармливал собак, которых бросили в ходе эвакуации хозяева.
- Собак бездомных отлавливали? Не знаю, одна жила у нас в лагере. Ребята ездили на работы, и бездомный пёс привязался - мы кормили его из своего пайка. Я не видел, чтобы кто-то отстреливал животных, - рассказывает Хиряк.

В 1986 году он был солдатом срочной службы понтонно-мостового полка в Киеве, его подразделение отправили по тревоге на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Он рассказал, что ежедневной нормы продуктов солдатам не хватало, но они при этом успевали рыбачить или охотиться, пишет ru.oxu.az


- Проверка качества еды проводилась очень просто: пойманная рыба потрошилась, в брюхо ей направляли дозиметр, если показатели ниже, чем у окружающей среды, то продукт считался съедобным, - приводит агентство солдатские методы измерения радиации.

В мини-сериале от HBO ликвидатору не понравились в том числе сцены с огромным количеством алкоголя. Его также возмутило, как показали общение шахтёров с министром.

В общей сложности Игорь Хиряк провёл в двух солдатских лагерях около атомной электростанции два с половиной месяца. Многие его сослуживцы скончались, однако неизвестно, насколько повлияло облучение, потому что после возвращения домой многие начинали выпивать.


Игорь благодарен создателям сериала за то, что те напомнили о людях, которые принимали участие в ликвидации последствий такой страшной аварии.
 
 
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Главной задачей солдата срочной службы и его сослуживцев было сооружение переправы через реку Припять.
 
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