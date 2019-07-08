Темнокожий ликвидатор рассказал о вымысле в сериале «Чернобыль»









Игорь Хиряк, которому довелось участвовать в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, рассказал о вымыслах в сериале американского канала HBO «Чернобыль». В беседе с украинским информационным агентством УНИАН он рассказал, что с сослуживцами не отстреливал, а, напротив, подкармливал собак, которых бросили в ходе эвакуации хозяева. Темнокожий уроженец Харькова, которому довелось участвовать в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, рассказал о вымыслах в сериале американского канала HBO «Чернобыль». В беседе с украинским информационным агентством УНИАН ончто с сослуживцами не отстреливал, а, напротив, подкармливал собак, которых бросили в ходе эвакуации хозяева.

- Собак бездомных отлавливали? Не знаю, одна жила у нас в лагере. Ребята ездили на работы, и бездомный пёс привязался - мы кормили его из своего пайка. Я не видел, чтобы кто-то отстреливал животных, - рассказывает Хиряк.





ru.oxu.az В 1986 году он был солдатом срочной службы понтонно-мостового полка в Киеве, его подразделение отправили по тревоге на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Он рассказал, что ежедневной нормы продуктов солдатам не хватало, но они при этом успевали рыбачить или охотиться, пишет









- Проверка качества еды проводилась очень просто: пойманная рыба потрошилась, в брюхо ей направляли дозиметр, если показатели ниже, чем у окружающей среды, то продукт считался съедобным, - приводит агентство солдатские методы измерения радиации.





В мини-сериале от HBO ликвидатору не понравились в том числе сцены с огромным количеством алкоголя. Его также возмутило, как показали общение шахтёров с министром.





В общей сложности Игорь Хиряк провёл в двух солдатских лагерях около атомной электростанции два с половиной месяца. Многие его сослуживцы скончались, однако неизвестно, насколько повлияло облучение, потому что после возвращения домой многие начинали выпивать.









Игорь благодарен создателям сериала за то, что те напомнили о людях, которые принимали участие в ликвидации последствий такой страшной аварии.



