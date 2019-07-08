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Для футбольного клуба "Торпедо-Минск" нынешний футбольный сезон становится одним из самых неудачных: команда с отрывом идёт на последнем месте в турнирной таблице Высшей лиги. За 14 игр игроки забили всего три мяча. Это даже стало причиной для шуток:









Евгений Лешкович

Чтобы вы понимали масштаб: когда минское "Торпедо" забивало свой предпоследний мяч, Нотр-Дам-де-Пари был в полном порядке, Король Ночи еще только собирался в Винтерфелл, а фамилию "Легасов" знали только физики.





Главная проблема клуба, из которой следуют все другие, — финансовые трудности. Два месяца назад ушёл главный инвестор — российский бизнесмен Михаил Мироненков. А вместе с ним и все деньги, которые были в клубе. На настоящий момент игрокам уже два месяца не выплачивают зарплаты, а само "Торпедо" всё глубже застревает в долгах. Директор футбольного клуба Андрей Салангин не стал рассказывать подробности, но подтвердил наличие проблем:





"Да, действительно сейчас у нас существуют задолженности перед игроками и администрацией стадиона. Спонсоров у нас не было, был только один инвестор. О будущем клуба и возможности сыграть во втором круге чемпионата можно будет рассуждать только после игры с "Гомелем" [она должна состояться 13 июля. — Еврорадио]".





Еврорадио утверждают, что у клуба уже сейчас нет денег на существование, а трансферы на выездные игры оплачиваются из кармана Белорусской федерации футбола. Есть вероятность, что АБФФ выделит деньги на то, чтобы клуб сумел закончить сезон и не ушёл после первого круга. Однако в спортивном ведомстве эту информацию пока не комментируют: Bсточникиутверждают, что у клуба уже сейчас нет денег на существование, а трансферы на выездные игры оплачиваются из кармана Белорусской федерации футбола. Есть вероятность, что АБФФ выделит деньги на то, чтобы клуб сумел закончить сезон и не ушёл после первого круга. Однако в спортивном ведомстве эту информацию пока не комментируют:





"На данный момент никакой официально опубликованной информации со стороны клуба не было, поэтому мы не можем никак комментировать ситуацию. Если информация официально появится на страницах клуба или в СМИ — можно будет вести речь о каких-то официальных комментариях".









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Проблемы клуба, однако же, остаются вполне реальными. Эту информацию на условиях анонимности подтвердили и игроки клуба:





"Знаете, абсолютно вся эта информация правдива. Мы уже два месяца не получаем зарплаты и вряд ли в ближайшее время что-то получим. Денег у клуба нет совсем. А что касается будущего — скорее всего, как-то дотянем до конца сезона, и всё".





Следует упомянуть, что два сезона назад футбольный клуб "Торпедо" попал в Высшую лигу вместо "Крумкачей", которым не выдали лицензию в том числе и под предлогом неудовлетворительного финансового состояния. Тогда в элиту пригласили торпедовцев, занявших третье место в Первой лиге..



