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В Минск снова прибыл зампомощника госсекретаря США Кент. О цели визита не сообщается

09.07.2019 17:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент находится с визитом в Минске, сообщает дипмиссия США.

Во вторник он возложил цветы к памятнику Максима Богдановича.

"Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент имел честь отдать дань уважения выдающемуся классику Максиму Богдановичу и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка во время визита в Минск 9 июля", - говорится в сообщении посольства в Facebook.


Между тем, о планируемых встречах помощника госсекретаря посольство пока не сообщает. 

Пресс-служба МИД Беларуси пока недоступна для комментариев.

Нынешний визит помощника госсекретаря в Минск является вторым в этом году. Ранее Кент посетил Беларусь в марте этого года. Тогда помощник госсекретаря заявил о возможности отмены санкций США в отношении Беларуси, "если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".

Как сообщалось, в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Официальный Минск никак не комментировал это решение администрации Трампа.
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент находится с визитом в Минске, сообщает дипмиссия США.
 
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