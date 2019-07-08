В Минск снова прибыл зампомощника госсекретаря США Кент. О цели визита не сообщается

Во вторник он возложил цветы к памятнику Максима Богдановича.





"Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент имел честь отдать дань уважения выдающемуся классику Максиму Богдановичу и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка во время визита в Минск 9 июля", - говорится в сообщении посольства в Facebook.









Между тем, о планируемых встречах помощника госсекретаря посольство пока не сообщает.





Пресс-служба МИД Беларуси пока недоступна для комментариев.





Нынешний визит помощника госсекретаря в Минск является вторым в этом году. Ранее Кент посетил Беларусь в марте этого года. Тогда помощник госсекретаря заявил о возможности отмены санкций США в отношении Беларуси, "если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".





Как сообщалось, в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Официальный Минск никак не комментировал это решение администрации Трампа.