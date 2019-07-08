Гуцериев: у Беларуси нет нефти, зато есть калий

После завершения строительства Нежинского ГОКа Беларусь займет первое место в мире по выпуску калийных удобрений, заявил во время встречи Лукашенко.





"После того, как мы введем Нежинский комбинат (Гуцериева), и после того, как мы введем на Припяти (Петриковский ГОК), мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.



sputnik.by . По словам Гуцериев, сейчас комбинат под Любанью "фактически вылазит из-под земли". Ствол одной из шахт уходит на глубину 400 метров, а второй – 350 метров. Строительство шахт планируется завершить уже через год, передает





Российский бизнесмен отметил, что уже 22 июля заседание штаба по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината впервые пройдет в Любани.





"Мы активно строим. Через два с половиной года мы закончим строительство комбината и дадим первую продукцию", – заверил он.







Конкуренции белорусских производителей калия не будет

Гуцериев отметил, что все работы идут согласно плану и по графику. Сбыт продукции в будущем будет обязательно согласовываться с Белорусской калийной компанией.





"Ценовая политика выхода на внешние рынки будет согласована, и не будет никакой конкуренции (между "Славкалием" и "Беларуськалием" – Sputnik). Это будет симметрично", – заверил бизнесмен.





Сейчас есть договоренности, что на завершающей стадии возведения Нежинского комбината будет подписано соглашение с Белорусской калийной компанией.





"Сейчас у нас подписано рамочное соглашение о том, что мы идем в унисон", – подытожил российский олигарх.





"Экспортная копилочка"

Гуцериев обратил внимание и на социальный аспект реализуемого им инвестиционного проекта в Любани, который обеспечит работой более трех тысяч человек.





"Это, конечно, налоговые отчисления в Любанском районе. Это будет совершенно другой город. Там строится уже третий жилой дом. Для экономики страны это экспортная валютная выручка, которая способствует стабилизации экономики Беларуси и валютного курса", – отметил он.





По мнению бизнесмена, это "хорошая экспортная копилочка новая. Это хороший бизнес, это на 100 лет. Это всегда будет и никуда не уйдет".









Калий вместо нефти

При этом он напомнил, что численность населения Земли растет неуклонно. По некоторым прогнозам, к 2050 году оно может достигнуть цифры в 10 миллиардов человек.





"Калий – это неотъемлемая составляющая всего, что мы едим: яблоки, фрукты, овощи и мясо. Это калийные удобрения, они участвуют в разных пропорциях в сельском хозяйстве практически повсеместно", – пояснил Михаил Гуцериев.





По его мнению, именно это объясняет востребованность калийных удобрений. "В мире есть немного стран, где есть такие запасы калия. В Беларуси нет нефти, но, к великому счастью, у нее есть калий", – подчеркнул бизнесмен и призвал этим воспользоваться.





Михаил Гуцериев считает, что нужно строить комбинаты и заходить на новые рынки сбыта калийных удобрений, при этом удешевлять производство и снижать себестоимость продукции, таким образом увеличивая экспортную выручку для страны.





Благотворительность

В ответ на вопрос о дальнейших планах благотворительной деятельности в Беларуси российский бизнесмен еще раз повторил свою мысль, что религию придумали люди, а Бог един.





"Церковь, если убрать крест, – это здание, Мечеть, если убрать полумесяц, – это обыкновенное здание. Так же и синагога. Это культовое сооружение для совершения религиозных обрядов", – поделился своим мировоззрением Гуцериев.





Главное, по словам бизнесмена, – это то, что Бог един. "Если человек верит в Бога и соблюдает все религиозные принципы, то это человек, который стремится к лучшему", – считает олигарх.





При этом он рассказал, что строил и церкви, и мечети, и синагоги, а в Бурятии (Россия) даже построил буддистский храм. Просто к этому нужно спокойно относиться.





"В Шершунах мы строим большую церковь. Для того района, где мы строим, это очень красивая и большая будет церковь", – заверил Гуцериев.





По его словам, в настоящее время он потратил уже 13 миллионов долларов на строительство современной школы в Минске . Там все сделано по последним стандартам техники.





"У нас много других благотворительных проектов, которыми мы занимаемся. Обычно или просит президент (Лукашенко – примю ред.), или мы это сами делаем по зову сердца", – резюмировал он.









Гуцериев с 2016 года реализует в Беларуси проект по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.





Предполагается, что этот ГОК будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.



