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Европейские игры оставили Беларуси богатое спортивное наследие

09.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подводят итоги Вторых Европейских игр. В дирекции заявляют, что турнир оставил богатое наследие.

В Минске реконструировали и построили спортплощадки, закупили новый городской транспорт, модернизировали студенческую деревню. Так что Беларусь теперь может претендовать на проведение соревнований самого высокого уровня по многим видам спорта. 
 
«В «Минск-Арене» установлено спортивное оборудование для гимнастики. Естественно, оно не будет там постоянно. Это оборудование пойдет в республиканские центры для подготовки наших спортсменов. А то оборудование, которое мы имели, пойдет в регионы, до каждой школы дойдет», – заявил первый замминистра спорта и туризма Республики Беларусь Вячеслав Дурнов.
 
Третьи Европейские игры пройдут в Польше. Организаторы уже попросили коллег из Беларуси проконсультировать их по некоторым вопросам.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске реконструировали и построили спортплощадки, закупили новый городской транспорт, модернизировали студенческую деревню.
 
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