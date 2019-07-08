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Европейские игры оставили Беларуси богатое спортивное наследие
09.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подводят итоги Вторых
В Минске реконструировали и построили спортплощадки, закупили новый городской транспорт, модернизировали студенческую деревню. Так что Беларусь теперь может претендовать на проведение соревнований самого высокого уровня по многим видам спорта.
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В Минске реконструировали и построили спортплощадки, закупили новый городской транспорт, модернизировали студенческую деревню.
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