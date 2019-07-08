Европейские игры оставили Беларуси богатое спортивное наследие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подводят итоги Вторых Европейских игр . В дирекции заявляют, что турнир оставил богатое наследие.

В Минске реконструировали и построили спортплощадки, закупили новый городской транспорт, модернизировали студенческую деревню. Так что Беларусь теперь может претендовать на проведение соревнований самого высокого уровня по многим видам спорта.



«В «Минск-Арене» установлено спортивное оборудование для гимнастики. Естественно, оно не будет там постоянно. Это оборудование пойдет в республиканские центры для подготовки наших спортсменов. А то оборудование, которое мы имели, пойдет в регионы, до каждой школы дойдет», – заявил первый замминистра спорта и туризма Республики Беларусь Вячеслав Дурнов.



Третьи Европейские игры пройдут в Польше. Организаторы уже попросили коллег из Беларуси проконсультировать их по некоторым вопросам.