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Рассказываем, когда в минском метро запустят первый Stadler

09.07.2019 18:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новый поезд «Штадлер» появится в Минске совсем скоро: в метрополитене его запустят уже в августе-сентябре. Об этом сообщает naviny.by.

Информацию передал зампреда Мингорисполкома Александр Дорохович. В самом начале, в августе-сентябре, минчане увидят только один состав, но в декабре к нему подключатся еще пять. 


Напомним: контракт на поставку десяти поездов для минского метро со «Штадлером Минск» подписали в январе 2017 года. Это значит, что в Минск в общей сложности привезут шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных поездов. В марте этого года «Штадлер» показал первый четырехвагонный поезд. Он предназначен для того, чтобы использовать его как на существующих, так и на будущих ветках метро. В этом году в Минск доставят еще шесть поездов, а в 2020-м – последние четыре.




Фото: TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый поезд «Штадлер» появится в Минске совсем скоро: в метрополитене его запустят уже в августе-сентябре. Об этом сообщает naviny.by. Информацию передал зампреда...
 
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