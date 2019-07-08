Власти Парижа объявили о чрезвычайной ситуации с климатом

Источник материала: Интерфакс

Власти Парижа после того, как в этом году Франция столкнулась с рекордной жарой, объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

"Париж, как и другие города, объявляет о чрезвычайной климатической ситуации", - цитируют СМИ слова заместителя мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селии Блоэль на заседании муниципального совета.

При этом она подчеркнула необходимость придерживаться целей Парижского климатического соглашения 2015 года.

В мэрии Парижа также заявили о создании "климатической академии" с целью просвещения молодежи и общественности по вопросам изменения климата.

По данным американской НПО The Climate Mobilization, уже около 650 местных органов власти в различных городах и населенных пунктах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации.

В 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения - удержать глобальное потепление на уровне не более 2 градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

В то же время, окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 года, отмечали европейские СМИ.