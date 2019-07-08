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РФ рассматривает возможность разработки сверхзвукового самолета совместно с арабской Mubadala - Мантуров

09.07.2019 18:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представители России и фонда Mubadala (ОАЭ) в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) во вторник обсудили возможность создания сверхзвукового самолета, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы обозначили направление как перспективное, коллег это заинтересовало, особенно с учетом того, что они уже инвестировали в авиационный сектор нашей промышленности, в частности. С учетом того, что рынок растет, индустрия имеет хороший потенциал, коллеги видят возможным участие в этом направлении", - отметил он.

Министр уточнил, что это "многоформатный и многосторонний проект сотрудничества с Эмиратами, с Саудовской Аравией. Возможно и другие страны, которые будут заинтересованы к подключению к этому проекту".

 
 
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Представители России и фонда Mubadala (ОАЭ) в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) во вторник обсудили возможность создания сверхзвукового...
 
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