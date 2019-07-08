Атамбаев лишен статуса экс-президента Киргизии

Источник материала: Интерфакс

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вместе с неприкосновенностью лишился статуса экс-президента страны.

Как говорится в опубликованном во вторник на сайте парламента Киргизии постановлении, "на основании постановления "О выдвижении обвинения против экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева" и заключения Генерального прокурора об имевшихся в действиях экс-президента признаках преступлений на период исполнения им полномочий главы государства (...) лишить А.Ш. Атамбаева статуса экс-президента".

"Решение принято в соответствии с частями 4 и 6 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики"", - отмечается в тексте постановления.

Между тем первоначально заявлялось, что бывший президент Киргизии на основании выдвинутых против него парламентом обвинений, которые были частично поддержаны Генпрокуратурой, лишается статуса неприкосновенности, чтобы правоохранительные органы имели возможность проводить с ним следственные действия.

В законе о гарантиях деятельности президента указано, что бывший глава государства может быть лишен статуса экс-президента только на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора об имевшихся в действиях экс-президента признаках преступления на период исполнения им полномочий президента.

Вместе с тем генпрокурор Откурбек Джамшитов заявил на заседании парламента 27 июня, что "Генеральная прокуратура Киргизии частично поддержала обвинения, выдвинутые парламентом, для лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, и дала положительное заключение по пяти из шести эпизодов, где есть признаки преступлений в действиях бывшего президента".

Он перечислил эпизоды, по которым Генпрокуратура нашла признаки "особо тяжких преступлений": незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где сейчас находится дом экс-главы государства; незаконное освобождение в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева, незаконное обогащение; коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также возможная причастность к незаконным поставкам угля на бишкекскую ТЭЦ.

Представители надзорного органа Киргизии ранее заявляли, что "в настоящее время уголовное дело в отношении бывшего президента не возбуждено, обвинения, выдвинутые парламентом Киргизии в отношении Атамбаева и поддержанные Генеральной прокуратурой, зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье "Коррупция" Уголовного кодекса республики и в настоящий момент проводится досудебное производство".

Представитель бывшего президента по юридическим вопросам Сергей Слесарев заявил журналистам во вторник, что "своим постановлением парламент вышел за рамки правового поля и Конституции".

"Постановление о лишении Атамбаева статуса экс-президента юридически ничтожно, так как у парламента не имеется полномочий по лишению неприкосновенности и статуса президента на основании Конституции", - пояснил Слесарев.

Он добавил, что "в принятых в этом году поправках в закон "О гарантиях деятельности президента, на который ссылается парламент, не прописаны процедуры ни лишения статуса неприкосновенности, ни статуса экс-президента".

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.